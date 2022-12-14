رسائل دعم مؤثرة من مشجعات المغرب لفريقهم الوطني: سنقف خلفه لآخر نفس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات قليلة فاصلة عن انطلاق مباراة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، في دور نصف النهائي بمونديال كأس العالم 2022، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر مشجعو الفريق الوطني وكذلك الشعوب العربية صفارة بدء المباراة، حاملين بداخلهم آمال تحقيق الفريق العربي للفوز، والتقدم للدور النهائي بالبطولة.

رسائل دعم من مشجعات المغرب لفريقهم الوطني

بكلمات مؤثرة وجهن عدد من المشجعات المغربيات رسائل دعم وتشجيع لفريقهن الوطني قبل انطلاق المباراة، وذلك خلال تصريحات خاصة لهن لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، حيث حرصن على التعبير عن مشاعرهن لتقدير منتخب بلادهم بعد تحقيقه إنجازًا غير مسبوقًا بالوصول كأول فريق عربي لدور نصف النهائي بمونديال كأس العالم 2022.

فقالت فتاة عشرينية من سكان مدينة الدار البيضاء المغربية، إنها كانت تستيقظ في كل ليلة على حلم فوز فريق بلدها الوطني، وهو ما لم تصدقه بعد تحقيقه هذا الإنجاز غير المسبوق، لافتة إلى أنها رأت العشرات من العاملين بالحقول الخضراء في بلدتها، وهم يتوسلون بالدعاء إلى الله كي ينصر بطل بلادهم الكروي، اللاعب أشرف حكيمي، وذلك إيمانًا منهم بمهاراته العالية في لعب كرة القدم، وبالفعل لم يخيب آمالهم بعد.

وقالت هدى العسري، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي نشأت في بلدة مسقط رأس والدة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، إنها شعرت بالذهول بعد وصول منتخب بلادها في تلك التصفيات أمام العالم أجمع، وأنها ستظل تشجع منتخبها إلى آخر يوم بحياتها حتى لو لم يأتي إليهم بالكأس.

مشجعة مغربية: حكيمي لا يخجل من ماضيه

كما عبرت رحمة كوريز، صاحبة الـ24 عامًا، والتي تعمل بصالون تجميل في الحي الذي نشأ فيه نجم الكرة المغربي أشرف حكيمي، عن فخرها الشديد به، قائلة: «إنه لا يخجل من ماضيه»، مشيدة بأدائه الكروي ومدى انتمائه لبلاده وأنه تمكن من إذابة قلوب الشعب المغربي.