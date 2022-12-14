طرق لحماية الأطفال من مرض السكري.. 3 خطوات وحالة واحدة يصعب التنبؤ بها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد السكري من الأمراض المزمنة المنتشرة، ونظرًا لسهولة إصابة الصغار به في العديد من الحالات، عادة ما تبحث الأمهات عن طرق لوقاية الأطفال من مرض السكري، وذلك لمحاولة تقليل نسب تعرضهم للمعاناة من تلك الأزمة المرضية، وكذلك مضاعفاتها الصحية في حال عدم اكتشاف الإصابة سريعًا.

وهناك طرق لوقاية الأطفال من مرض السكري والتي يسهل عليهم اتباعها، وكذلك تشجيع الأمهات لهم على الالتزام بها، وهو ما كشفت عنه الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

طرق لوقاية الأطفال من مرض السكري

وكشفت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هن»، عن أهم طرق لوقاية الأطفال من مرض السكري، والتي تتمثل في:

1- ضرورة الالتزام بحصول الطفل على نظام غذائي صحي، مع الحصول على كميات معتدلة من البروتينات، «لأن البروتين زيادة عن اللازم غير صحي بالمرة»، وكذلك تزويد الصغار بالنسب التي تحتاجها أجسامهم من النشويات مع تجنب الإفراط بها.

2- ممارسة الرياضة بانتظام.

3- محاولة الحفاظ على وزن الطفل بشكل جيد وتجنب تعرضه للسمنة.

إصابة الأطفال بالسكري الوراثي

وأوضحت «المهدي» أنه في بعض الحالات قد تكون إصابة الطفل بالسكري نتيجة الجينات الوراثية، وفي تلك الحالات يصعب التنبؤ بها، لافتة إلى أنه في حال كان للمرض ظهورًا وراثيًا في التاريخ المرضي للأسرة، فمن المهم على الأم ضرورة الالتزام بطرق وقاية الأطفال من مرض السكري، حرصًا على تقليل نسب الإصابة.

أعراض الإصابة بالسكري

- الشعور بالعطش الشديد.

- حدوث الرؤية الضبابية.

- بطء التئام الجروح.

- الإصابة بالتهابات في الجلد.

- ضعف الجهاز المناعي.

- ‏الشعور بتنميل الأطراف.

- فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

- ارتفاع ضغط الدم.

- كثرة التبول بشكل ملحوظ.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول.