الصحف العالمية تبرز دعم أسر لاعبي المغرب.. ماذا فعلت زوجة بدر بانون؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وراء كل رجل عظيم امرأة» عبارة اثبتت صحتها في الكثير من المواقف الحياتية على مستوى العالم، وظهرت في عالم كرة القدم في الفترة الأخيرة، خاصة مونديال كأس العالم 2022، وسرعان ما اتجهت بعض الصحف العالمية للحديث عن أدوار زوجات لاعبو الفرق الوطنية المختلفة في تقديم سبل الدعم لأزواجهم، وبشكل خاص منتخب المغرب، عقب تأهله لدور نصف النهائي بالبطولة كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

زوجات لاعبي المغرب في الصحافة العالمية

ومؤخرًا، أشارت شبكة «msn» الإخبارية العالمية، إلى بعض بعض زوجات لاعبي منتخب المغرب العربي، وكيفية تقديمهن الدعم لأزواجهن على أرض الواقع، فجاء من أبرز تلك النماذج المذكورة:

1- زوجة أشرف حكيمي

تدعى هبة أبوك وهي ممثلة تونسية - إسبانية، وزوجة نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، وصفتها الصحيفة العالمية بأنها مركز الدعم الدائم لزوجها، وذلك من خلال ظهورها بجانبه إلى جنب في العديد من المواقف الشهيرة المختلفة.

وتتحدث هبة أبوك لغات الإسبانية، والعربية، والفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، ويتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص.

2- إيمان خب

كما تعد إيمان خب زوجة حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، واحدة من زوجات لاعبي الفريق الوطني الأكثر شهرة وتأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما وصفتها الشبكة العالمية، كما أنها مؤخرًا، احتفلت بفوز منتخبها الوطني وتألق زوجها بمباراة إسبانيا، بنشرها عدة لقطات من المباراة، كان على رأسها احتفال الأخير مع اللاعبين، الذين بادروا وحملوه على الأكتاف، لتشارك بالصور مع بعض عبارات الدعم والحب والفخر بزوجها.

3- زوجة بدر بانون

كما تعد السيدة «غزلان» واحدة من أكثر النساء دعمًا لزوجها بدر بانون نجم المنتخب المغربي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فمؤخرًا، وقبل انطلاق مباراة المغرب وفرنسا في دور نصف النهائي بمونديال كأس العالم 2022، حرصت على دعم زوجها.

ونشرت غزلان بانون صورة لطفلهما عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي «إنستجرام»، وهو يرتدي قميصًا برقم والده واسمه، وهو ما تفاعل معها اللاعب المغربي بدر بانون، مشاركًا للصورة ذاتها عبر حسابه، وعلق عليها: «حب».