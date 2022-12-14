طريقة عمل شوربة الجزر المشوي.. تقوي جهاز المناعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس، تبحث الأمهات على طرق الأكلات الغنية بالفيتامينات للمساعدة في تقوية الجهاز المناعي، لتحصين أولادهن ضد الفيروسات وأمراض البرد المختلفة، وتفضل الكثير منهن وضع أطباق الشوربة الغنية واللذيذة، التي تحتوي على فوائد غذائية كبيرة.

شوربة الجزر المشوي

وتعد شوربة الجزر المشوي من الأكلات الجانبية، إلا أنها تحمل فوائد غذائية كبيرة، فضلًا عن فوائدها الصحية والغنية بالفيتامينات، مع مذاقها المختلف والمميز.

وإليكِ طريقة عمل شوربة الجزر المشوي، وفقًا لما ذكرته الشيف منى الشربيني، لـ«هُن»

مقادير شوربة الجزر المشوي:

كيلو جزر

بصلة متوسطة مكعبات

٢ فص ثوم

نص ملعقة كمون

نص ملعقة كزبرة ناشفة

ملح

فلفل أسود

ملعقة عصير ليمون

مكعب زبدة للوش

كريمة طبخ

بقدونس

طريقة عمل شوربة الجزر المشوي:

- قومي بتقشير الجزر وتقطيعه شرائح وضعيه في صينية مع معلقة زيت ورشة ملح.

- ادخليه الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام الشواء.

- على الجانب الآخر، ضعي قدر على النار مع الزيت وحمري البصل، مع الثوم وقلبي جيدًا، حتى يأخذ لون أصفر بسيط.

- ضيفي للخليط السابق الكمون والكزبرة الناشفة والملح والفلفل وقلبي جيدًا، وضيفي الجزر، ثم نضيف الماء.

- ضعي الخليطين على النار حتى تمام النضج.

- ضعي قطعة الزبدة وعصير الليمون للخليط، ثم امزجيهم بالهاند بلندر أو الخلاط ونقدم الشوربة مع كريمة وبقدونس على الوجه.