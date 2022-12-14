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4 أطعمة ومشروب وراء تساقط الشعر.. احذري منها

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تساقط الشعر

تواجه عدد كبير من الفتيات مشاكل في الشعر، خاصة في فصل الشتاء، بسبب ظهور بعض الأمراض التي تظهر في فروة الرأس، ما يؤدي لتساقط الشعر الملحوظ، الأمر الذي تعتبره بعضهن أنه يُفقدها جمالها وأنوثتها، وبالتالي يبحثن عن طرق للحد من هذه المشاكل من خلال اللجوء إلى مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، ودفع أموال طائلة للتخلص من تلك الأمراض.

أطعمة ومشروبات تؤثر على الشعر

وحددت نهى محمود، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة ومشروبات تتسبب في تساقط الشعر، لـ«هُن»، موضحة: «تعتبر مشتقات الألبان واحدة من الأنواع التي تؤدي إلى زيادة وارتفاع هرمون التستوستيرون، والتي تتسبب في مشاكل في الشعر منها تساقط الشعر، والحكة».

كما يعد السكر من أكثر الأنواع التي حذرت منها استشاري التغذية العلاجية والتي تحدثت عن أضرارها على الصحة خاصة الشعر، مضيفة: «السكر يتسبب في ضعف الدورة الدموية، ويمنع تدفق الدم إلى الرأس ولبصيلات الشعر».

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على الرغم من الفائدة الكبرى للأسماك إلا أنها تتسبب في تساقط الشعر، كونه يحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق ويُنصح بعدم الإسراف في تناوله بشكل كبير طوال الوقت، موضحة أن الأطعمة الدهنية أيضًا من الأشياء التي تسبب سقوط الشعر، نظرًا لما تفرزه للزيوت، بخلاف الوجبات السريعة التي يُقدم على تناولها الكثير من الشباب خاصة الفتيات التي تتسبب في مشاكل كبيرة تؤثر بالسلب على فروة الرأس وتؤدي لانسداد مسام الشعر وتساقطه.

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أضرار المشروبات الغازية على الشعر

ربما تتسبب المشروبات الغازية في مشاكل كبيرة على الصحة والجسم بشكل عام، ولكنها تؤثر بشكل خاص على الشعر وتؤدي لتساقطه بسبب احتوائها على مادة تحلية صناعية تُعرف باسم «الأسبارتام».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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