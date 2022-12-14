تسلية المباراة.. منيو طعام مغربي بالتزامن مع نصف نهائي كأس العالم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استطاع منتخب المغرب، اقتناص الفوز من منتخب البرتغال، والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي، اليوم نظيره الفرنسي، وتحتفي الدول العربية كلها بصعود المغرب، وفوزها التاريخي على البرتغال، ولذلك استعدي لليوم في البيت بـ«منيو» أكلات مغربية لزوجك وأطفالك، ليكون اليوم مميز بكل تفاصيله.

طريقة عمل الحريرة

الحريرة من أكلات المطبخ المغربي الشهيرة، وفيما يلي طريقة عملها كمقبلات خلال مباراة المغرب وفرنسا:

كوب لحم مقطع لقطع متوسطة

كوب حمص

2 حبة بصل متوسطة الحجم

2 حبة طماطم متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة شعيرية

2 ملعقة كبيرة طحين

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم

1 و ½ لتر ماء

½ ملعقة صغيرة زعفرأن

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة كزبرة

2 ملعقة كبيرة بقدونس

طريقة التحضير

قومي بوضع الحمص في وعاء واغمريه بالماء واتركيه لليوم التالي.

قومي بتقطيع البصل قطع صغيرة وضعيها في قدر كبير مع القليل من الزبدة والملح على نار متوسطة الى أن تذبل البصلة.

اضيفي اللحم الى البصل والفلفل الاسود وحركي المكونات الى أن يتغير لونها، ثم اضيفي لتر فقط من الماء واتركيها على النار مدة 20 دقيقة تقريبا.

بعد التاكد من أن اللحمة نضجت، اضيفي الحمص بعد تصفيته من الماء.

اهرسي الطماطم في الخلاط إلى أن تصبح صوص ثم اضيفيها الى مزيج اللحمة والحمص واضيفي الزعفرأن وحركي المكونات جيدا.

في نصف لتر الماء المتبقي، ذوبي الطحين وصلصة الطماطم واضيفيهم الى الخليط مع التحريك المستمر إلى أن يتكاثف المزيج.

اضيفي الكزبرة والشعيرية إلى الحريرة واتركيها على نار هادئة خمس دقائق إلى أن تنضج الشعيرية

اسكبي الحريرة في اكواب صغيرة وزينيها بالبقدونس وقدميها.

طريقة عمل الطنجية المغربية باللحم

الطبق الرئيسي هو الطنجية المغربية واحد من أشهر وأحلى الأطباق المغربية:

كيلو غرام لحم ضأن

2 قطعة مخلل ليمون

بصلة مفرومة خشنة

6 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة بذور كمون محمصة ومطحونة

¼ كوب زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة زعفرأن مطحون

2 ½ كوب ماء

ملعقة صغيرة سمنة

طريقة التحضير

يتبل اللحم بالملح والفلفل ونضعه في قدر كبير مع زيت الزيتون والثوم والتوابل والكزبرة ونحرك حتى تمتزج المكونات جيداً.

يضاف مخلل الليمون والسمنة والماء ونغطي القدر بورق الألمنيوم ثم نضع غطاء القدر وبذلك لا ينفذ البخار.

نضع الطنجية على نار هادئة لمدة 3 ساعات مع الأنتباه للماء ونضج اللحم من حين لآخر.

بعد أن ينضج اللحم ويصبح قوام الصلصة سميكاً يكون طبق الطنجية المراكشية جاهزاً للتقديم .

طريقة عمل الشبكية المغربية:

يمكنك عمل الحلو المغربي عبارة عن الشبكية المغربية وهي حلوى رائعة مناسبة للتحلية:

2 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفرأن.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر بالبرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من اليأنسون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمسم المحمص والمطحون.

ملعقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

صفار بيضة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.زيت نباتي.

مقادير الشربات:

2 كوب من العسل.

2 ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

نصف كوب من السمسم المحمص للزينة.

طريقة التحضير

يتم إذابة الخميرة والسكر في 2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ، وتترك لمدة لا تقل عن الربع ساعة حتى تتخمر.

يتم نقع الزعفرأن في ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال.

يخلط الدقيق مع السمسم في طبق كبير ويضاف إليه المستكة والقرفة.

يضاف إليهم اليأنسون والبيكنج بودر والملح ويتم تقليب المكونات جيداً معاً.

نضع زيت الزيتون والزيت النباتي والزبدة.

يضاف الخل والزعفرأن وصفار بيضة، وماء زهر البرتقال وتعجن المكونات جيداً.

يضاف إليهم الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة مطاطة.

يتم تقطيع العجينة إلى 6 قطع متساوية الحجم، وتترك لمدة ربع ساعة.

يتم فرد كل جزء بالنشابة حتى نحصل على شرائح طولية.

تقسم إلى مربعات ويتم تشكيلها على شكل وردة، وتترك حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.

نضع طاسة على النار، ويوضع بها الزيت حتى يسخن.

يتم تحمير وردات الشباكية بها حتى نحصل على اللون الذهبي.

يوضع العسل مع ماء الزهر على النار حتى الغليأن.

يتم وضع الشباكية بالشربات وتصفى وترص في طبق التقديم ويرش عليها السمسم المطحون وبالهناء والشفاء.