الامارات | «دبي للتسوق» ينطلق غداً: 46 يوما من الفعاليات والجوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المتسوقون وعشاق الطعام والفن والموسيقى لانطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، أطول مهرجان للتسوق في العالم، بمجموعة من أفضل عروض التسوق والجوائز والفعاليات الترفيهية على مدار 46 يوماً بدءاً من اليوم حتى 29 يناير المقبل.

وينطلق مهرجان دبي للتسوق بحفل افتتاحي خاص لاثنين من أشهر الفنانين في المنطقة هما محمد حماقي وأحمد سعد. كما سيشهد المهرجان مجموعة متنوعة ورائعة من الحفلات الموسيقية للفنانين العالميين والعرب مثل «تييستو» و «ويزكيد» و«محمد رمضان»، والعديد من الفنانين الآخرين. كما يمكن الاستمتاع في دورة هذا العام بفعالية «نغمات دبي» التي تمتد على مدار 10 أيام تقدم خلالها الكثير من العروض الترفيهية الحية للفنانين المحليين الموهوبين، كما تعود فعالية دبي بيتس في 6 و7 يناير بمشاركة أكثر من 11 فنانين من مختلف الأنواع والأنماط الموسيقية في مسرح مدينة دبي للإعلام.

وتنطلق الألعاب النارية الشهيرة في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق بسلسلة من العروض المبهرة في 15 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً، حيث تضيء سماء المدينة في ستة مواقع: بلو واترز، وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس، وبرج العرب، وبرواز دبي، والسيف، وخور دبي، ودبي فستيفال سيتي مول.

وبعد عروض ليلة الافتتاح الرائعة، وخلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 29 يناير، ستقام عروض الألعاب النارية اليومية المحبوبة في مهرجان دبي للتسوق برعاية مجموعة الزرعوني لتوفر للجميع مشهداً ساحراً للألعاب النارية في سماء المدينة. وتُقام العروض يومياً في مواقع رئيسية مختلفة في جميع أنحاء دبي

ويأتي عرض طائرات الدرون الضوئية المرتقب في مهرجان دبي للتسوق هذا العام ابتداءً من 15 ديسمبر بعرضين جديدين كلياً، تحت عنوان «مهرجان دبي للتسوق»، وهو مستوحى من العروض الترويجية والاحتفالات في المهرجان، و«مستقبل دبي»، المستوحى من «خطة دبي الحضرية 2040». وتقام العروض بمعدل مرتين يومياً في عدة مواقع في الساعة 7 مساءً و10 مساءً في بلوواترز وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس. أما في ليلة رأس السنة الجديدة، فتتغير أوقات العرض إلى 8 مساءً و11 مساءً. وستقام عروض الليزر الخاصة في يومي 23 و24 ديسمبر، و13 و14 يناير، و27 و28 يناير وذلك بالتزامن مع عرض طائرات الدرون الضوئية.

وتتوفر لزوار مهرجان دبي للتسوق فرصة القيام ببعض الأعمال البوليسية مع خلال تجربة أجواء الغموض «Murder Mystery» في فندق السيف هيرتيج دبي حتى 12 فبراير.

وسيكون المتسوقون على موعد مع أجمل العروض الترفيهية في مهرجان هذا العام مع Performing Arts of Dubai والتي ستقدم عدداً كبيراً من العروض داخل مراكز التسوق وفي الهواء الطلق. فخلال فترات التسوق، ستظهر العروض الراقصة والموسيقية وعروض المسرح والسيرك في جميع أنحاء المدينة.