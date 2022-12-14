آخر كلمات زوج نادية العراقية قبل وفاته.. تمنى لقاءها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول خبر وفاة أحمد محروس، زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية، إذ ودعه أبناؤه اليوم بكلمات مؤثرة أعلنوا من خلالها رحيله عن عالمنا ليلحق بزوجته التي سبقته منذ أكثر من عام.

أحمد محروس، تحولت صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى دفتر عزاء ورثاء، يرثي من خلاله زوجته الفنانة الراحلة نادية العراقية منذ وفاتها، فلم ينشر سوى كلمات مٌبكية يرثيها من خلالها، يسترجع ذكرياتهما، ويتمنى لقائها من جديد، قبل أن يلحق بها اليوم.

آخر كلمات زوج نادية العراقية قبل وفاته

رثاء طويل، هو آخر ما دونه زوج الراحلة نادية العراقية قبل وفاته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «أي ليل هذا الذي خيم على سمائي، وأي جرح غائر هذا الذي احتواني، وأي ألم دامي هذا الذي أعتراني؟، ايتها العبرات المتساقطة كزخات المطر؛ انحرفي عن طريقك، وبدلي سبيلا غير هذا السبيل المتورم،، ايتها الآهات المختلجة المترددة في داخلي؛ كفي صراخاً وعويلاً على ذكرى أحبة غادرونا».

وتابع: «ايتها الروح المذبوحة المتألمة؛ لملمي جراحك، واهضمي وجعك، وودعي من فارقنا بلا استئذان، أيها القلب المثقل بالاحزان المحمل بالذكرى الموجوعة؛ ليس لك سوى صبر أيوب، أن الذكرى تؤرقني، والشوق يجرفني لمتاهات مظلمة، ذلك الإحساس يذبحني، حنيني لرفيقة ودعت دون وداع، اشتياقي لحبيبة رحلت بلا استئذان، تلك الغصة التي تعصر فؤادي فيدمى طريحاً مقتولاً، تلك الآه التي تليها آهات أخرى يرد صداها في نفس عليلة فيرديها جريحة مذبوحة واحر قلباه على رفيقة دربي وتوأم روحي».

مختتمًا كلماته: «ايتها الراحلة للحياة الأبدية ناديتك فلم تسمعي، دعوتك فلم تلبي، ضاقت دنياي بما رحبت، وفرغ عالمي بما وسع، دموعي تخنقني، وأنيني بين أضلعي يزيدني غرقا في يم الآهات، وليس لي عزاء سوى ذكراك الجميلة».

يذكر أنه من المقرر تشييع جثمان زوج نادية العراقية عصر اليوم من منطقة الهرم، وتستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء في مسجد الكواكبي بالعجوزة.