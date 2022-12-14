خطفت الأنظار بمسابقة مزاين الصقور.. 8 معلومات عن السعودية منى الخريص «مدربة الأسلحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما تخطف المرأة الأنظار دائمًا خلال تواجدها في المسابقات والمناسبات والمهرجانات المختلفة، بصمتها تكون واضحة في كل شيء تشارك فيه، وهو ما حدث بالفعل خلال مسابقة «المزاين»، بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في نسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، لتخطف منى الخريص، أول سيدة تشارك في المسابقة بحضورها المميز.

خطوة غير مسبوقة داخل الأراضي السعودية، لضم المرأة ودخولها في مسابة «المزاين» بالصقر «سما» لفتح المجال لمشاركات نسائية قوية، وهو ما حدث بالفعل مع منى الخريص، في منتصف الثلاثينات من عمرها، وحققت نجاحا مبهرا منقطع النظير خلال المسابقة.

معلومات عن منى الخريص

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن السعودية منى الخريص، أول امرأة تشارك في مسابقة مزاين الصقور.

منى الخريص، تبلغ من العمر 36 عاما، من أبناء المملكة العربية السعودية.

- تدرس الرماية في ميدان «توب جان» لإطلاق النار في الرياض، وتشهد فصولها الدراسية إقبالا متناميا من الإناث.

- بدأ حبها للرماية والأسلحة منذ طفولتها خاصة الأسلحة النارية.

- كانت ترافق والدها في رحلات صيد بالسعودية، وكانت تتدرب على كيفية إطلاق النار.

- تحول شغف اللعب بالأسلحة النارية إلى أن أصبحت مدربة أسلحة نارية برخصة مزاولة في المملكة العربية السعودية.

- شاركت كعارضة في معرض الصقور والصيد السعودي، وهو معرض سنوي بالرياض تشارك فيه شركات متخصصة في أسلحة الصيد.

- أثبتت نفسها في التدريب لتصبح محط اهتمام جميع رواد معرض الصقور والصيد، ووصلت شهرتها لجميع البلاد العربية.

- واجهت البطلة السعودية انتقادات كثيرة ومعارضات، تحدثت عنها لـ«العربية»، قائلة: «الصعوبات اللي واجهتني كانت معارضة وانتقاد من العنصر النسائي وهو ما كان شكل صدمة بالنسبة لي كوني كنت متوقعة المعارضة تكون من العنصر الرجالي أكثر من النساء طموحي المشاركة في الأولمبياد العالمية».