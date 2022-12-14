ساعات وجع على ابنة نادية العراقية.. رثت أمها بكلمات مُبكية وتوفي والدها بعدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بهد نحو عام ونصف من رحيل الفنانة نادية العراقية عن عالمنا، ودَّع أولادها والدهما «أحمد محروس»، بكلمات مُبكية رثت «مي» ابنة نادية العراقية، والدها عقب ساعات من نعيها لوالدتها وتذكرها بالرحمة والمغفرة.

ابنة نادية العراقية تعلن وفاة والدها.. بابا مات

منشور حمل كلمتين فقط، دونتهما مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ كتبت «بابا مات»، للإعلان عن خبر وفاة والدها، وذلك بعد ساعات قليلة من نشرها لكلمات مؤثرة رثت من خلالها والدتها التي رحلت عن عالمنا في مايو 2021، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، دون أن تعلم أنه في غضون ساعات ستفقد والدها أيضًا، ليلحق بوالدتها.

الابنة ترثي الأم والأب

وكانت مي محروس، رثت والدتها في منشور سابق مباشرة لإعلانها وفاة والدها، كتبت فيه: «كغصن من جوف الجنة هي أمي اللهم اعفو عنها وعافها وارحمها من عذاب القبر وظلمته، اللهم انت الغفور الرحيم فغفر لها، اللهم إن أمتك في أمس الحاجه لرحمتك فرحمها يا أرحم الراحمين، اللهم طيب ثراها، واجعل نفسها راضية ومطمئنة، واجمعنا بها على خير».

ولم يمر ساعات إلا ورثت والدها أيضًا بعدما لحق بالأخيرة، مدونة: «مع السلامة يا دادي مش قادرة استوعب إني ودعتك أنت كمان ربنا يجمعك بماما يا حبيبي يا رب ويجمعني بيكو يارب كان خير أب لينا وقد أمانته لآخر وقت ليه ربنا يجازيك خير حبيبي كفيت ووفيت يا بابيتو».

متابعة: «رجاءً الفاتحة اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ، والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار».

يذكر أنه من المقرر تشييع جثمان زوج نادية العراقية عصر اليوم من منطقة الهرم، على أن تستقبل الأسرة العزاء بعد صلاة المغرب مساء اليوم الأربعاء في مسجد الكواكبي بالعجوزة.