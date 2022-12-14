بدون ريسفير أو إنترنت.. طريقة متابعة مباراة المغرب وفرنسا من البيت لحظة بلحظة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تأهل المغرب إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022، كان البوابة السحرية إلى التاريخ بكونه أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، ما جعله حديث العالم كله والمنطقة العربية خصوصا رجالًا ونساءً حتى الأطفال، وخلق فئة جديدة من المشجعين والمشجعات خصوصا اللاتي لم يشاهدن مباريات كرة القدم.

لكن لفرحة وصول منتخب عربي، الأثر في الاهتمام بمتابعة المباراة، وكثير من ربات البيوت ترغب في تجمع العائلة أو الأسرة داخل المنزل لمتابعة المباريات، ولأن بعض الأسر لا تتحمل باقة الإنترنت لديها تشغيل المباراة، ولا تملك القنوات الفضائية التي تذيعه فنقدم لها طريقة واحدة تساعدها على مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في المنزل، أو من لم يسعفه الوقت وكان في سيارته أوتقضي مشورًا في الخارج، وكذلك القنوات التي يمكنك من خلالها متابعة المباراة الحاسمة.

يواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي، مساء اليوم، في دور نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة من العيار الثقيل، إذ يتطلع «أسود الأطلس» إلى كتابة التاريخ مجددًا بالتأهل إلى نهائي البطولة الأشهر في العالم، فيما يطمح «الديوك» حاملة اللقب، إلى الوصول لنهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافر مباراة المغرب وفرنسا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات، ويقام اللقاء على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة.

مباراة المغرب وفرنسا بدون إنترنت ولا قنوات

فيمكن متابعة المباراة عبر أثير الراديو، من خلال محطة أون سبورت إف إم على تردد 93.7، وأيضا إذاعة الشباب والرياضة على 108 إف إم، وتقدم المحطتان أحداث المباراة كاملة مع التعليق والتحليل، ويمكن متابعاتها من خلال الراديو العادي أو على خدمة الإذاعة على موبايلك.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم

تذاع مباراة المغرب وفرنسا، مساء اليوم، على مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضة، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم، كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية، والقنوات الرياضية المغربية أيضًا، لحصول اتحاد الكرة المغربي على حق بث مباراة «أسود الأطلس».

معلق مباراة المغرب وفرنسا

ويعلق على مباراة المغرب وفرنسا، هشام فرج على قناة Arryadia TNT HD، ومشاري القرني على قناة Alkass EXTRA TWO HD، وخليل البلوشي على قناة Alkass EXTRA One HD، وحسن العيدروس على قناة beIN Sports HD 2 Max، وجواد بدة على قناتي beIN Sports HD، وbeIN Sports HD 1 Max، وعلي الحنيطي على قناة beIN 4K HDR.