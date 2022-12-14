علامات تشير لتأخر الطفل في الكلام.. أبرزها عدم التجاوب مع الأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات يواجهن مشاكل كبيرة مع الأطفال، خلال الفترة الأولى من الولادة، والتي من المفترض أن يبدأ الطفل في المناغاة والتفاعل مع المحيطين به، وتعلم أساسيات المشي والحبو، ولكن البعض منهن يلتفتن لتلك الأمور في وقت متأخر، بعد تطور المشاكل عند الأبناء.

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال

حددت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، ورئيس مجال التخاطب بالمجلس القومي للبحوث، أسباب مشكلة تأخر الكلام عند الأطفال وطرق العلاج، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «أمراض التخاطب لها أنواع كثيرة وأعراض مختلفة والتي تعتمد على وقت اعتماد الأهل على طبيب، التدخل المبكر يحدث فارق جدا مع الأطفال الذين لديهم مشاكل كبيرة في الكلام، هناك أطفال تبدأ مشاكلهم من عمر الـ6 شهور، وهي عدم التجاوب مع الأمهات والمحيطين بهم، وفي هذه الحالة يجب اللجوء السريع لطبيب والتي يمكن أن تشير لوجود مشكلة في السمع، وهناك أطفال يُجرى عليهم اختبار السمع فور الولادة، يجب التركيز مع الطفل خاصة ذوي القدرات الخاصة وأصحاب المشاكل في المخ ومتلازمة داون».

متى تلجأ الأسرة لطبيب تخاطب؟

كما أشارت الدكتورة رشا سامي، خلال الحديث، إلى أنه يجب اللجوء لاستشاري تخاطب لمعرفة طرق التغذية الصحيحة للطفل: «يجب معرفة طريقة الرضاعة الصحيحة من بداية ولادة الطفل يجب متابعة تطوراته سواء في المشي والكلام والحبو، ودائما تعتمد على الأعراض وعليها يبدأ اللجوء لطبيب أطفال في البداية».

وعن العلامات التي تشير لحدوث مشاكل عند الطفل، والتخصص المطلوب اللجوء إليه، قالت استشاري التخاطب: «في كل الجامعات المصرية أصبح هناك تواجد لطب التخاطب في كل المستشفيات الحكومية، فكرة اللجوء لدكتور أمراض تخاطب مش صعب، واللجوء للطبيب يمكن أن تبدأ من 6 اشهر لعدم مناغاة الطفل أو التفاعل مع المحيطين وحينما يبلغ عام ولم يستطع التحدث بأي كلمة، وفي سنة ونصف لم يتحدث سوى بكلمة واحدة ولكن لا يُنفذ أي أوامر، وهنا يجب معرفة السبب هل هناك مشكلة في الإدراك أو السمع أم هو طفل متأخر في الكلام، وفي عمر العامين يجب أن يكون لديه حصيلة لغوية 200 كلمة، وفي عمر الـ5 سنوات يجب متابعة اللدغات».

خطورة الشاشات على الأطفال

وعن العمر المسموح للأطفال بالتواجد أمام الشاشات، قالت استشاري التخاطب: «دي من المحرمات ويسمح به بعد بلوغ سن الـ3 سنوات، سواء التلفزيون أو الأيباد وينصح بعدم استخدامه الموبايل والتي ينتج عنه مشاكل في العظم وانحناء في الظهر ومشاكل في الرؤية والتركيز».