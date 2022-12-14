الامارات | إيقاف العداء الأمريكي روس ثلاث سنوات لانتهاك قواعد مكان وجوده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، اليوم، إيقاف الأمريكي راندولف روس، عداء 400 متر، ثلاث سنوات لانتهاكه قواعد مكان وجوده وتزوير رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى سلطات مكافحة المنشطات.

وسيتم إيقاف روس، الذي كان ضمن الفريق الأمريكي الفائز بذهبية تتابع أربعة في 400 متر في أولمبياد طوكيو العام الماضي، حتى عام 2025 مما يعني أنه لن يكون مؤهلا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتم إيقاف العداء البالغ من العمر 21 عاما مؤقتا خلال بطولة العالم في يوليو بعد شهر من عدم تمكن المسؤولين من تحديد مكانه لإجراء اختبار. كان هذا ثالث خرق لمكان وجوده خلال 12 شهرا.

وقالت وحدة النزاهة في بيان "اعترف روس لممثلي وحدة النزاهة بأنه غير بريدا إلكترونيا تم إنشاؤه بواسطة نظام مكافحة المنشطات (يؤكد تحديثا واضحا لمعلومات مكان وجوده للفترة ذات الصلة) لمحاولة تجنب فشل مكان وجود ثالث خلال فترة 12 شهرا".

وأبطلت نتائج روس من 18 يونيو من هذا العام، لكن ميداليته الذهبية الأولمبية لن تتأثر لأنها خارج فترة العام الذي فشل في تحديد مكان وجوده خلاله.