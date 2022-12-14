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طبيبة تكشف أضرار شرب الماء البارد على «الريق».. وتحذيرات لمرضى ضغط الدم

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار شرب الماء على معدة فارغة

تناول الماء بصورة مستمرة من الأمور التي يحتاج لها الجسم باستمرار، وخاصة بشكل يومي، وذلك لمساهمتها في تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تعمل على منع الشعور بالغثيان والحفاظ على نضارة البشرة.

ومع الحرص على تناول المياه بصورة يومية، يقوم الكثير من الأشخاص بتناول الماء البارد فور الاستيقاظ من النوم على معدة فارغة، وهو ما قد يحدث بعض المشكلات الصحية.

أضرار شرب الماء البارد على معدة فارغة

وكشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا وعلوم الغذاء، خلال تصريحاتها لـ«هن»، عن أضرار شرب الماء البارد على معدة فارغة، وهي:

1- التسبب في حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي.

2- الشعور بالغثيان.

3- حدوث مشاكل بالمعدة.

علاقة شرب الماء بالضغط المنخفض

4- حدوث بعض المشكلات الصحية لأصحاب ضغط الدم المنخفض، خاصة مع شرب الماء بكميات كبيرة، «بتسبب في انخفاض الدم ليهم بشكل مفاجئ».

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ونصحت خبيرة التغذية بتناول الماء الفاتر وعلى مدار أوقات متباعدة خلال اليوم، بالمعدل الطبيعي المتمثل في 8 أكواب، وذلك تجنبا للشعور بأي اضطرابات في المعدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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