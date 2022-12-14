أفضل برايمر للبشرة الدهنية والمسامات الواسعة.. «تمتعي بوجه ناعم»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر البرايمر من المنتجات التجميلية المهمة لصاحبات البشرة الدهنية، خاصة هؤلاء اللاتي يستخدمن المكياج بشكل يومي أو يستعملن طبقات كثيرة من المكياج خلال ساعات النهار، وبالنسبة للبرايمر المخصَّص للبشرة الدهنية فهو يحتوي على خليط من المكونات التي تمتص الزيوت الزائدة وتقلص المسامات الواسعة، ويمنح البشرة نعومة ونضارة خاصة في الشتاء لتصبح جاهزة لوضع المكياج.

وفي هذا التقرير يقدم «هن» أفضل برايمر للبشرة الدهنية والمسامات الواسعة خلال 2022، وفقًا لموقع «pinterest».

برايمر الوجه من «Laura Mercier»

يُعتبر برايمر الوجه من «لورا مرسييه» من المنتجات التي تتميز بتركيبته ذات أساس مائي خالية من السيليكونات مثل ثنائي الميثيكون، تعمل تركيبته على تقليل الزيوت الزائدة والدهون على البشرة الدهنية، وتساعد في تقليص المسامات الواسعة، ما يشكل قاعدة ناعمة لتطبيق المكياج بشكل سلس.

برايمر الوجه من «Tatcha»

من الأنواع المميزة في عالم مستحضرات التجميل التي انتشرت في 2022 بالنسبة للبرايمر، هو برايمر الوجه من «تاتشا» الذي يمنع البشرة الدهنية من التحول إلى بقعة زيوت ودهون مع تقدم ساعات النهار، ليس هذا فقط؛ فهو يعمل أيضاً على حماية البشرة من الآثار الضارة والضوء الأزرق، بفضل تركيبته التي تحتوي على مستخلص الحرير وخلاصة الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة.

برايمر الوجه من «Fenty»

هذا البرايمر من دار «Fenty»، هو أسهل طريقة لمنع سيلان المكياج على البشرة الدهنية، وتعزيز ثباته لساعات طويلة، فضلاً عن أنه يعمل على تقليص حجم المسامات الواسعة، كما يتحكم بلمعان البشرة الدهنية، ويحافظ على ثبات الكونسيلر وكريم الأساس، ليبقى مكياجك أنيقاً طوال اليوم.

برايمر الوجه من«Honest Beauty»

بالنسبة لبرايرمر «أونست بيوتي» لا يحافظ هذا البرايمر على البشرة الدهنية خالية من اللمعان فقط، وثبات المكياج طوال اليوم كذلك، مع تقليص المسامات الواسعة، لكن تركيبته مصنوعة من دون مكونات مشكوك فيها مثل البارابين أو الفثالات أو العطور الاصطناعية أو الأصباغ.