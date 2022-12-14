استشاري تغذية يوضح العلاقة بين اكتئاب كبار السن وسوء التغذية: تؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما لا يدري الكثير من الأشخاص بالعلاقة الوثيقة بين الحالة المزاجية والنفسية بسوء التغذية خاصة عند كبار السن، التي تتبدل أحوالهم ومزاجهم بعد التقدم في العمر أو بفقدان شريك العمر أو بوفاة أحد الأبناء، لتتبدل الأحوال رأسا على عقب ما يجعلهم يدخلون في حالة من الاكتئاب والعزلة.

الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، وجه نصائح لكبار السن للتغلب على حالات الاكتئاب الذين يعانون منها، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ قال: «كبار السن بركة المنازل زي ما بنقول بدعواتهم الطيبة، سوء التغذية يمكن أن يؤثر بالسلب على الحالة النفسية لكبار السن والتي تصل حد الاكتئاب، تعتبر الوحدة والتقاعد والخروج على المعاش وزواج الأبناء والابتعاد عنهم ووفاة شريك العمر هى الأسباب الرئيسية وراء الاكتئاب ونوبات الهلع والاصابة بالزهايمر والتي يمكن أن ترجع لسوء التغذية».

مشاكل كبار السن في التغذية وعلاقته بالاكتئاب

كما تابع استشاري التغذية العلاجية، خلال الحديث عن علاقة ارتباط سوء التغذية بالاكتئاب عند كبار السن، إذ قال: «سوء التغذية والتي تبدأ من صعوبة في المضغ وتكسير الطعام بشكل صحيح مرورا بالمعدة وعملية الهضم والأمعاء وفقدان الشهية في بعض الأحيان والنهم وزيادة الأكل في حالات أخرى يكون عامل كبير جدا في اضطراب الحالة المزاجية والنفسية والتي قد تصل لعزلة تامة».

نقص الفيتامينات والمعادن

وأشار الدكتور محمد حلمي، خلال اللقاء، إلى أن هناك فيتامينات حينما تقل في الجسم وبالتالي تنعكس على الحالة المزاجية والنفسية لكبار السن، مضيفا: «أوميجا 3 من الدهون الصحية والغذاء الأول للمخ والذي يتواجد في الأسماك وبذر الكتان والبذور الكاملة في اللب السوري وبذور الشيا والأفوكادو والسمسم والزيت الحار والطحينة، والذي ينقص مع السن، بخلاف نقص الفيتامينات وهو فيتامين د، والذي يعمل على وجع وآلم في العظم ومشاكل في البشرة وله ارتباط وثيق بالحالة المزاجية عند السيدات».