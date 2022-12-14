في ذكرى رحيله.. زيجتان في حياة أحمد راتب إحداهما من فنانة شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة المشاهير مليئة بالأحداث والأسرار، خاصة الحياة الشخصية، البعض منهم يتكتم على تلك التفاصيل والأسرار، والبعض الآخر لا يمانع في سرد حكاياتهم العاطفية حتى التي لم يُكتب لها البقاء، وكان من بينهم الفنان أحمد راتب، الذي تحدث عن زواجه من الفنانة تيسير فهمي وبقاء الود والصداقة بينه وبينها حتى بعد انتهاء تلك الزيجة.

ويتزامن اليوم 14 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب، ويُقدم «هُن» أسرارا من حياته الشخصية، خلال السطور التالية.

قصة زيجة لم تكتمل في حياته

تحدث الفنان أحمد راتب عن تفاصيل الزيجة الأولى له التي لم تكتمل من الوسط الفني، إذ جمعه ارتباط عاطفي بالفنانة تيسير فهمي، خلال لقاء نادر وقديم له في برنامج«ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، إذ قال: «كان في بيني وبين زميلة معروفة ارتباط عاطفي، كانت زميلتي في المعهد، كنا كاتبين كتابنا ولكن متمتش الزيجة هي فنانة وست محترمة جدا ومتجوزة واحد محترم جدا وأنا بشتغل معاها ومن انتاجها هي وجوزها وبتكلم زوجتي وبتعزمها على عيد ميلادها ومراتي بتروحلها إحنا ناس متحضرين، مش هذكر اسمها علشان دي حياة تانية خالص، اخر عمل اشتركت فيه معاها كان مسلسل خيال الظل في عام 2000».

لم تتردد الإعلامية صفاء أبو السعود في ذكر اسم الفنانة التي تزوج منها الفنان أحمد راتب ولم تكتمل تلك الزيجة، وهي الفنانة تيسير فهمي، وتابع الفنان الحديث عنها، قائلًا: «احنا أصدقاء طبعا وزوجتي عندها حكمة كبيرة في التعامل مع القصة ولولا الست دي كانت حياتي اختلفت تماما».

رد فعل الزوجة الثانية تجاه علاقته بها

وعن قصة رفض زوجة الفنان أحمد راتب العمل مع الفنانة تيسير فهمي، قالت: «هو كان مرتبط بفنانة زميلة من حوالي 30 سنة وكان ارتبطوا بالفعل بعقد قران عمر ما كان ده بيقلقني لانهم اقتنعوا من وقت وعمر كبير انهم مش متوافقين وانفصلوا وهي ست محترمة وهو زوج محترم مفيش قلق انهم يتقابلوا في أي مكان».