طريقة تحضير الفراخ بالبرتقال.. «مفيدة ولذيذة حضريها لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من ربات المنازل عن طريقة عمل الفراخ باعتبارها من الأكلات الرئيسية الشهية، والتي تعد وجبة متكاملة لما بها من بروتين، فضلًا عن مذاقها الشهي واللذيذ ولتضيفي نكهة جديدة ومميزة لها ضيفي البرتقال لتعزيز الطعم والفائدة، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» طريقة تحضير الفراخ بالبرتقال على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الفراخ بالبرتقال

- المقادير:

- دجاج.

- بصل.

- ثوم.

- ‏زيت زيتون.

- ملح وفلفل.

- بايريكا.

- بشر برتقال.

- خل.

- بقدونس مفروم.

- عصير الليمون.

طريقة التحضير:

- ضعي الفراخ وتبليها بالبصل في طبق.

- ضيفي الملح بملعقة ونصف والفلفل واخلطي الخل وعصير الليمون مع المكونات حتى تتشرب جيدًا.

- ضعي بشر البرتقال وفص الثوم على الفرخة وضيفي باقي البهارات.

- ضيغي البابريكا واستمري في التتبيل.

- احشي باقي الخلطة داخل الفرخة.

- اتركي الفرخة لمدة ساعة في الثلاجة.

- ادهني الصينية بالزيت وضعي شرائح البرتقال.

- ضعي كوب عصير البرتقال على الفراخ.

- من الممكن أن تغلفي الفرخة بورقة ألومنيوم.

- ‏دخلي الفرخة الفرن حتى تنضج.

طريقة أخرى للفراخ بالبرتقال والزنجبيل

المقادير:

- صدور الدجاج مقطع مكعبات صغيرة.

- أربعة أكواب عصير البرتقال.

- صويا صوص.

- ‏عسل.

- فص ثوم.

- ملعقة زنجبيل.

طريقة التحضير:

- اخلطي الدجاج مع عصير البرتقال والصويا صوص.

- ‏ضيفي العسل والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود في وعاء واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة.

- سخني الزيت في مقلاه وضيفي قطع الدجاج مع الصوص وضيفي باقي المكونات حتى ينضج الدجاج.