أنشطة لتحسين نمو طفلك الرضيع.. «تحدثي معه واقرأي له»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات دومًا عن طرق لتحسن تواصلها مع طفلها الرضيع لتحسين نموه وقربه منها، وذلك لتعزيز قدرته على التواصل معها وسرعة فمه لها، وقد يختلف كل طفل عن الآخر في مراحل نموه، ويمكن أن تساعد الأنشطة في تعزيز نمو الطفل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أنشطة مهمة لتحسين نمو طفلك الرضيع لتتواصلي معه.

وقال أحمد حمد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة لـ«هُن» إنه يعد التفاعل والغناء واللعب مع الرضيع طرقًا رائعة لتعزيز نموه وتحدث تطور للطفل فعندما يتفاعل مع بيئته، يؤدي كل تفاعل إلى ظهور اتصالات عصبية جديدة في الدماغ تحسن من نموه، وملاحظة الأم للتطورات الحركية لدى طفلها الرضيع عندما يبدأ اكتشاف البيئة من حوله ولمس الأشياء فتقديم له العديد من الأنشطة ومساعدته يؤثر في نموه، وعدد الأنشطة في التالي:

أنشطة لتحسين نمو الطفل الرضيع

التحدث مع الطفل: ‏

- التحدث معه وكأنه شخص كبير يفهمك فذلك يجعله يتعرف على الأصوات.

- ‏تحدثي معه وأنتِ تتحركين فهذا يساعد على دعم رأسه.

- ‏يمكنك محاولة التحدث إلى طفلك والنظر إليه والابتسام وإجراء محادثات منتظمة حيث يساعد إجراء محادثات بشكل منتظم مع طفلك على تطوير مهارات اللغة والتواصل.

- ‏القراءة للطفل:

- ‏اقرأي له فعلى عكس ما تعتقدين أن الوقت مبكرًا لهذا، فالقراءة نوع من الرعاية المهمة والاهتمام التي تدل على رعايتك لطفلك، ويجب جعل هذه العادة طويلة الأمد.

- ‏ ‏غيري في طبقة صوتك وأنتِ تقرأين له فهذه العادة تجعله يسمع أشياء مختلفة.

- اعرضي له الكتب المصورة بألوان زاهية فيساعد هذا في تطور نموهم المعرفي.

- اللعب معه:

- تعليق ألعاب متحركة فوق سرير الطفل تساعد على تحريك أيديهم وأرجلهم فيساعده ذلك على تحريك يديه وأرجله.

- توفير ألعاب تفاعلية مثل لعبة الكرة لتشجيعه على اللعب.

- الموسيقى:

يعد الغناء للأطفال وتشغيل الموسيقى يعمل على التهدئة والراحة مصدر إلهاء كبير أثناء فترة الاستلقاء على البطن أو لبدء تشجيع الطفل على إدارة رأسه من جانب إلى آخر.

- التدليك:

يساعد التدليك في نضج الجهاز العصبي فيمكنك مساعدة الدورة الدموية والجهاز الهضمي لطفلك على التطور عن طريق تدليك طفلك بضغط وحركة لطيفة.

وأضاف «حمد» أنه بعمل الأنشطة المختلفة بحلول أربعة أو خمسة شهور سيكون طفلك قادرًا على التواصل إذا كان سعيدًا أو حزينًا وينظر إليك عندما تطعمينه ويستطيع أن يصل إلى الألعاب والأشياء الأخرى بيديه.