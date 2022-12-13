«الصحة» تكشف عن 6 أمراض تصيب القلب.. ونصائح للوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر مشكلات القلب واحدة من الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، والتي قد تتسبب في حدوث مضاعفات صحية في حال عدم التعامل العلاجي معها سريعا، وتختلف أنواعها وأسبابها، فهناك أمراض القلب الوعائية والأمراض الشريانية والدماغية الوعائية وغيرها، وتختلف طريقة العلاج باختلاف الأسباب.

في التقرير التالي، يقدم «هن» معلومات عن أمراض القلب الوعائية، بجانب 5 أنواع أخرى من الأمراض التي تصيب القلب، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على «فيس بوك».

ما هي أمراض القلب الوعائية؟

للتوعية بشأن أمراض القلب الوعائية التي يتعرض لها عشرات الأشخاص، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ماهيتها وكذلك أنواعها، وهي عبارة عن مجموعة من الاضطرابات التي تصيب القلب والأوعية الدموية، وتتمثل أنواعها في التالي:

1- أمراض القلب التاجية: هي الأمراض التي تصيب أوعية الدم التي تغذي عضلة القلب.

2- الأمراض الدماغية الوعائية: هي الأمراض التي تصيب الأوعية التي تغذي الدماغ.

3- الأمراض الشريانية المحيطية: هي عبارة عن الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية التي تغذي الساقين والذراعين.

4- أمراض القلب الروماتيزمية: وهي أمراض تصيب العضلة القلبية وصمامات القلب، جزاء حمى روماتيزمية ناجمة عن جراثيم العقديات.

5- الخثار الوريدي العميق أو الصمام الرئوي: وهي عبارة عن الجلطات الدموية التي تتكون في الساقين ويمكنها الانتقال إلى القلب والرئتين.

6- أمراض القلب الخلقية: عبارة عن عيوب خلقية في عضلة القلب تلاحظ عند الولادة.

نصائح للوقاية من أمراض القلب

أهم النصائح للوقاية من أمراض القلب هي ممارسة الرياضة، التي تعتبر عاملًا قويًا في الحفاظ على صحة الإنسان وتجديد الدورة الدموية للجسم، كما يُنصح بممارسة الرياضة فترة لا تقل عن 30 دقيقة خلال اليوم، والتي تعمل بدورها على حرق المزيد من الدهون والكوليسترول المتراكم داخل الجسم.

كما توجد نصائح أخرى تقي القلب من الأمراض المتعددة، بينها الكشف الدوري للاطمئنان على صحة القلب، والحد أو الابتعاد عن التدخين لأنه يحتوي على مواد كيميائية تسبب تلفًا في الأوعية الدموية أثناء احتراقها، ما يؤدي إلى ضيق الشرايين، وبالتالي تسبب تصلب الشرايين والجلطات.