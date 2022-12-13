في ذكرى وفاتها.. عادة لم تتخلص منها زبيدة ثروت طيلة حياتها رغم تحذيرات الأطباء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادات سيئة تؤثر على الصحة بشكل سلبي، ربما لا يستطع الأشخاص الإقلاع عنها، مثل التدخين، وذلك رغم معرفتهم الجيدة بمخاطره، والذي ربما يودي بحياتهم ويسبب الأمراض القاتلة التي تفتك بهم، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تمسكوا بعادة أثرت على حياتهم الصحية كانت الفنانة زبيدة ثروت، والتي تحل اليوم 13 ديسمبر ذكرى وفاتها.

لم تستطع الإقلاع عن التدخين

كانت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت تدخن بشراهة، ولم تستطع الإقلاع عن تلك العادة الضارة رغم تحذيرات الأطباء المتكررة، حتى بعد إصابتها بسرطان مستوطن في منطقة الظهر.

تحدثت الفنانة زبيدة ثروت عن تلك العادة التي لم تستطع التوقف عنها طيلة حياتها، خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، ووجهت نصيحة للأمهات على إثرها قائلة: «بطلب من كل أم وشاب من فضلكوا لما حد يعزم عليكوا بسيجارة بلاش ياخد، لأنه كدة بيكون بيكرهه، اللي بيمشي في السكة دي صعب يتركها أبدا، هي بتبقى عادة سخيفة بسحب السيجارة من غير ما حد يحس، أوحش حاجة فيا هي دي، بدعي على اللي اخترعها، لما بقعد لوحدي بفتكرها وبقعد أشرب كتير، واحدة ورا التانية وخلصت العلبة».

كواليس مرضها بسبب السجائر

وعن كواليس مرضها قالت زبيدة ثروت: «أنا من النوع المهمل جدا، وضهري وجعني فجأة ومبحبش الدكاترة ولا أروحلهم، ولما طلبت دكتور قالي أنتي خاسة كدا ليه، الدكتور اكتشف إن عندي ورم في الظهر، قولتلهم لو عايزين تعملوا عملية هعملها في مصر، اشترطوا عليا أبطل السجائر لمدة 10 أيام، مكنتش خايفة من الموت غير من مقابلة ربنا بس»، مضيفة: «ممارستش الأمومة مع ولادي وحققتها مع أحفادي، بطبخ وبلعب معاهم وأكلي حلو».