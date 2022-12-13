تعرفي على مواعيد الامتحانات بعد تغييرها.. ونصائح للانتهاء من المنهج الدراسي سريعا

القاهرة - سمر حسين - ماما

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وهو ما أربك الأمهات في كيفية التحضير للامتحانات المختلفة سريعا، خاصة وأن المواعيد أصبحت متقدمة عن المواعيد القديمة، ويستعرض التقرير التالي مواعيد الامتحانات الجديدة للصفوف المختلفة، ونصائح للأمهات للمذاكرة والانتهاء من المنهج.

مواعيد الامتحانات الجديدة

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 6 مايو 2023، بدلا من 3 يونيو.

بينما تبدأ مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023، بدلا من 3 يوليو، كما تقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

نصائح للأمهات للانتهاء من المنهج التعليمي سريعا

وقدم حمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عدة نصائح لتهيئة الجو للطلاب أثناء فترة الامتحانات وللمذاكرة بهدوء، كالتالي:

- يجب تنظيم الوقت.

- تجنب العنف والعصبية مع الطلاب واتهامهم الدائم بالتقصير في المذاكرة.

- التخلص من الأشياء المشتتة للانتباه، مثل مشاهدة التليفزيون، وتحديد ما يشاهدة الطالب بوقت محدد.

- اتباع العادات الغذائية السليمة وتناول الغذاء الصحي، وخصوصا الأغذية التي تساعد على زيادة التركيز وتقوي الذاكرة.

- إعداد جدول بالدروس التي تريد إنجازها، فالجدول يسهم إلى حد كبير في إدارة الوقت بشكل أفضل.

- الابتعاد عن الأغذية الدسمة التي تسبب الإحساس بالخمول.

- مساعدة الطالب على المذاكرة من خلال التحفيز المستمر، ويساعده ذلك أيضا على التركيز والتحصيل أسرع.

- ضبط موعد النوم، فيلزم أن يحصل الأبناء على قسط كاف من النوم، لأن قلة النوم تفقد الطالب تركيزه أثناء المذاكرة.

- الابتعاد عن ممارسة العنف ضد الطالب سواء اللفظي أو الجسدي.

- يمنع مقارنة الطالب بغيره من أقرانه ما يؤثر على نفسيته.

- تقديم الدعم المستمر للطالب حتى يتمكن من التحصيل الدراسي.