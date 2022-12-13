الامارات | «وجهات دبي» تصدر دليل الموسم الشتوي2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليلاً إرشادياً جديداً هو الأول لحملة «#وجهات_دبي»، مع انطلاق موسمها الشتوي الثاني، متضمناً معلومات حول أبرز وأهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أو الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية، والتي تكسب دبي زخماً قوياً تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم. مكون رئيسي وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي» الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيسياً من مكونات الحملة الرامية إلى توفير معلومات إرشادية حول وجهات دبي المتعددة وإبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات تضعها في متناول سكانها وتميزها كخيار مفضل للزيارة، لاسيما وأن فصل الشتاء يتيح مجالاً أرحب لمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات التي يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء، لاسيما في الأماكن المفتوحة، كما تدعم الحملة صناع المحتوى المبدعين والذين يشاركون بأفكارهم المبتكرة،

وتتيح لهم المجال للتعبير عن إبداعاتهم التي تظهر مواطن التميز العديدة التي تتسم بها دبي. أنشطة وتجارب يغطي الدليل التفاعلي الجديد مجموعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها وكذلك في مياهها بما تتمتع به من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي على مياه الخليج العربي، تأكيدا على مضمون الموسم الشتوي للحملة والذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، للتعريف بأهم معالم دبي وما تشمله من أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية والتي تجعل دبي من أفضل مدن العالم للزيارة والاستمتاع بما توفره من العديد من الخيارات التي تناسب الجميع. أنشطة تناسب الجميع وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي فاطمة المُلا: «يضم الدليل قائمة بأبرز المعالم والأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في مناطق مختلفة في دبي بما في ذلك منطقة حتا الغنية بعناصر الجذب المتنوعة فيها. وحرصنا أن يكون الدليل متنوعاً في محتواه بين الأنشطة التي تناسب كل أفراد الأسرة من مختلف الأعمار، وصولاً إلى الرياضات والأنشطة التي تناسب عشاق المغامرة، حيث تتنوع تلك الأنشطة ما بين تلك التي يمكن ممارستها على اليابسة والأخرى التي يمكن الاستمتاع بها في مياه البحر أو حتى في الجو، ليكون الدليل بمثابة القائمة التي لا يمكن تفويتها في هذا الشتاء في وجهات دبي الفريدة». صُنّاع المحتوى وأضافت الملا «ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لصُنّاع المحتوى المبدعين من المساهمين في دعم #وجهات_دبي بما يقدمونه من محتوى على قدر كبير من الإبداع والتميز، وبما يتناسب مع مكانة دبي ووجهاتها الفريدة، كذلك نشكر أعضاء مبادرة»بكل فخر من دبي«لما يقدمونه من خدمات ومنتجات متميزة ضمن وجهات دبي العديدة، والذين نسعى من خلال الحملة لإبراز أعمالهم في إطار التزام براند دبي بتشجيع وتحفيز أعضاء المبادرة التي أطلقها قبل سنوات تناغماً مع نهج دبي وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لرواد الأعمال للانطلاق بأعمالهم من دبي نحو تحقيق طموحاتهم في النجاح». وجهة فريدة تستمر حملة #وجهات_دبي حتى فبراير 2023، وتشجع المقيمين والزوار على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي بما في ذلك وجهات الطعام والمغامرة والأنشطة المناسبة للعائلة والتي تجعل من المدينة وجهة شتوية فريدة من نوعها.