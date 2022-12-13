خبيرة تغذية تحذر مرضى الأنيميا من بعض المشروبات.. تقلل امتصاص الحديد

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من نقص حاد في عنصر الحديد، والإصابة بالأنيميا ونقص في خلايا الدم الحمراء، ما يؤثر على الجسم بالسلب ويؤدي للإصابة بفقر الدم بخلاف العديد من الأمراض، فضلا عن كونه يؤدي لانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم ويتسبب في الشعور بالإرهاق الشديد والضعف.

تحذيرات من بعض المشروبات

وحذر عدد من أطباء التغذية، من تناول بعض المشروبات والأطعمة التي تقلل من امتصاص الحديد، وتتسبب في الإصابة بالأنيميا، حيث تتسبب في المضاعفات الصحية مثل الهبوط والتعب غير المبرر والمضاعفات الصحية، بالإضافة لعدم القدرة على التركيز وعدم القيام بأي أنشطة، وفق موقع «إكسبريس».

خطورة الشاي والقهوة

وحددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، خلال حديثها لـ«هن»، بعض المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد وتساعد على الإصابة بالأنيميا الشديدة وفقر الدم، قائلة: «يعتبر الشاي من الأنواع التي تقلل من الحديد كونه من المواد الكيميائية، وهي نوع من البوليفينول التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، كما يحتوي أيضا على مركبات تسمى التانين، والتي تتسبب في اللون الداكن وتؤدي إلى منع امتصاص الحديد».

كما أشارت خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء إلى أنه من بين المشروبات التي تقلل من امتصاص الحديد القهوة، «تعتبر القهوة واحدة من الأنواع التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم بنسبة تصل إلى 60% كونها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وينصح بعدم تناولها للأشخاص المصابين بالأنيميا، ما يؤدي إلى الإصابة بالأرق الشديد والتعب».

المشروبات الغازية تقلل من امتصاص الحديد

ومن بين المشروبات التي تتسبب في تقليل امتصاص الحديد، هي المشروبات الغازية والتي نوهت عنها الدكتورة مروة شعير، مشيرة إلى أنها تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والكافيين والمنبهات ما تجعل الشخص عُرضه للإصابة بالسمنة والسكري وتُحدث اضطراب في النوم.