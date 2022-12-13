«الصحة» تحدد طرق انتشار شلل الأطفال وأماكن التطعيم.. في الأسواق ووسائل النقل

القاهرة - سمر حسين - صحة

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كيف ينتقل فيروس شلل الأطفال، في إطار انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تستمر حتى 14 ديسمبر 2022.

طرق انتشار مرض شلل الأطفال

وشرحت وزارة الصحة والسكان، طرق انتشار مرض شلل الأطفال، قائلة إنه ينتقل عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة مثل المياه أو الطعام.

كما أشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أن شلل الأطفال، كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن، كما أن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

اماكن التطعيم للوقاية من شلل الأطفال

وعن أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أوضحت وزارة الصحة، أن هناك فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، فضلا عن فرق متنقلة في الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما توجد فرق متحركة من شقة إلى أخرى على مستوى الجمهورية للوصول إلى جميع الأطفال.

نصائح قبل التطعيم ضد شلل الأطفال

وكان حدد الدكتور عفيفى السيد، أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة، لـ«هُن»، نصائح للأمهات قبل تطعيم أبنائهن ضد شلل الأطفال والإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها، قائلا: «لا يفضل إعطاء الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة، ويفضل عدم إطعامهم قبل مرور نصف ساعة على الأقل بعد التطعيم، كما أن إعطاء المضادات الحيوية لا يتعارض مع التطعيم، ونزلات البرد وما يصاحبها من كحة ورشح لا تتعارض مع التطعيم، كما إنه آمن مع الأطفال المصابين بحساسية الأنف أو الصدر أو حساسية الطعام كالألبان».