تحذير للفتيات من تطبيقات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي: ممنوع صور البيت أو الهوية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت مؤخرا صور كثيرة من تطبيقات تحرير الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتنشرها الفتيات والشباب على حد سواء، وبدأ البلوجرز والمشاهير كذلك في نشر الصور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والميزة الأكثر انتشارا، هي نشر صور «أفاتار» وكأن الشخص قادما من عالم من الخيال، ما جعل المستخدمين يشعرون بسعادة بالغة من الصور المحررة بدقة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وجاءت تطبيقات الصور الأشهر في تحريرها المنتشرة حاليا «Lensa AI» و«dawn AI»، وهي ما تتيح ميزة صور الأفاتار «Magic Avatar»، وفي المرة الواحدة يحرر التطبيق بين 10 و20 صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اختيارها بنفسك من معرض الصور الموجود على الهاتف.

وتوجد التطبيقات موجودة على جوجل بلاي، وعلى آب ستور، وتستغرق دقائق معدودة، حتى تحصلين على النتائج النهائية، ورغم أن بعض التطبيقات فيها تجارب بدون دفع، إلا أن معظمها يجب الدفع مقابل تحرير الصور، وأسعارها كالتالي 3.99 دولار أميركي، وتزداد وفقًا لعدد الصور، وتتراوح بين 50 صورة، أو 100 صورة، أو 200 صورة.

وعلقت الشركة المصنعة لهذه التطبيقات، على المخاوف المرتبطة بالخصوصية، قائلة، إن صور المستخدمين الشخصية تُحذف نهائيًا من خوادمها فور إنشاء الصور الرمزية للمستخدمين، هي وأي نماذج ملحقة بها.

نصائح للفتيات عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التطمينات التي أعطتها الشركة للمستخدمين، إلا أن هناك بعض النصائح التي أعطاها أحمد صبري، خبير أمن اتصالات والمعلومات، في تصريحات خاصة لـ«هن»، للفتيات بضرورة أخذ احتياطاتهن عند استخدام تلك التطبيقات.

وقال «صبري»، إن انتشار تلك التطبيقات يأتي تبعا للتطور، وبالتالي يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي طبيعيا، ولكن يجب على الفتيات أخذ الاحتياطات، وعدم واستخدام صور شخصية يمكن أن تؤذيه، مثل صور البيت، وحتى يفضل عدم وجودها على الموبايل من الأساس.

وأضاف، أن صور الباسبور والهويات يفضل عدم استخدامها هي نفسها، ولكن استخدام صور شبيهة لا تظهر الجسم أو تظهره بشكل بسيط للغاية لاستخدام شكل الوجه فقط في تلك التطبيقات.

وتابع، أنه من الضروري التأكد من صحة وجود هذا التطبيق على بلاي ستور وآب ستور، وقراءة المراجعات والتعليقات عليها لمعرفة ما إذا كانت يوجد بها مشكلة ما ويجب تجنبها أو كونها سليمة ويمكن استخدامها بشكل طبيعي.

وشكك «صبري»، في تصريحات الشركة بكونها تحذف كل الصور وإذا كان هناك تطبيقا واحد أو اثنين يحذفان الصور فإن بقية التطبيقات لا تحذفها بشكل نهائي وتظل موجودة لديهم، وأكد على إمكانية استخدام تلك الصور ولكن دون ضرر للمستخدم بأي شكل من الأشكال، وخاصة الأذى الشخصي، والفتيات والسيدات يجب اتسخدامها بحرص شديد.