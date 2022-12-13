الامارات | دراسة حديثة مبشرة لمن يتناولون أدوية الكولسترول بانتظام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول تسمى الستاتين أقل عرضة لخطر الإصابة بنوع من السكتة الدماغية يسمى النزف داخل المخ، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت 7 ديسمبر الجاري في مجلة Neurology، الطبية الأمريكية.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور دفيد غيست من جامعة جنوب الدنمارك في أودنسي وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب "بينما ثبت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جلطات الدم، كان هناك بحث متضارب حول ما إذا كان استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يزيد أو يقلل من خطر إصابة الشخص بأول نزيف داخل المخ".

وأضاف "بالنسبة لدراستنا، نظرنا إلى مناطق الدماغ الفصية وغير الفصية لمعرفة ما إذا كان الموقع خاضعا لاستخدام الستاتين وخطر حدوث نزيف داخل المخ.

ووجدنا أن أولئك الذين استخدموا الستاتين لديهم مخاطر أقل للإصابة هذا النوع من السكتة الدماغية النزفية في كلا المنطقتين من الدماغ. وكان الخطر أقل مع استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول على المدى الطويل".

وبالنسبة للدراسة، نظر الباحثون في السجلات الصحية في الدنمارك وحددوا 989 شخصًا بمتوسط عمر 76 عامًا يعانون من نزيف داخل المخ في منطقة الفص في الدماغ. وتمت مقارنتهم بـ 39500 شخص لم يصابوا بهذا النوع من السكتات الدماغية وكانوا متشابهين في العمر والجنس وعوامل أخرى.

كما نظروا إلى 1175 شخصًا بمتوسط عمر 75 عامًا يعانون من نزيف داخل المخ في الأجزاء غير الفصية من الدماغ. وتمت مقارنتهم بـ 46755 شخصًا لم يصابوا بهذا النوع من السكتات الدماغية وكانوا متشابهين في العمر والجنس وعوامل أخرى.

واستخدم الباحثون بيانات الوصفات الطبية لتحديد المعلومات المتعلقة باستخدام الستاتين.

ومن إجمالي المشاركين ، كان 6.8٪ ممن أصيبوا بسكتة دماغية يتعاطون الستاتين لمدة خمس سنوات أو أكثر ، مقارنة بـ 8.6٪ ممن لم يصابوا بسكتة دماغية.

بعد تعديل عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وتعاطي الكحول، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون العقاقير المخفضة للكوليسترول في الوقت الحالي لديهم خطر أقل بنسبة 17٪ للإصابة بسكتة دماغية في مناطق الفص من الدماغ وخطر أقل بنسبة 16٪ للإصابة بالسكتة الدماغية في غيرهم. - مناطق شحمة الدماغ.

ارتبط استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لفترات طويلة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في كلا المنطقتين من الدماغ. وعند استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لأكثر من خمس سنوات، كان لدى الناس خطر أقل بنسبة 33٪ للإصابة بسكتة دماغية في منطقة الفص في الدماغ و 38٪ أقل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المنطقة غير الفصية من الدماغ.

وأضاف جايست: "إنه خبر مطمئن للأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول أن هذه الأدوية يبدو أنها تقلل من خطر نزيف السكتة الدماغية وكذلك خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جلطات الدم"،ومع ذلك ، فقد تم إجراء بحثنا على السكان الدنماركيين فقط ، وهم في الأساس أشخاص من أصل أوروبي. يجب إجراء المزيد من الأبحاث على سكان في مناطق اخرى من العالم"