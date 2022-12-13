نصائح للحد من تقليد المراهقين لتحديات «تيك توك».. «استبدلي الأوامر بالاختيارات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال تعرض يعرض الكثير من المراهقين ، وخاصة في المدارس بسبب تعرض التجارة الاجتماعي والحب في التجربة ، لتكن النتيجة 70 المزاح إلى كارثة كادت أن تودي بحياته ، ما أصاب أولياء الأمور بحالة من الهلع.

ربما كان الطالب أحمد خالد ، لم يكن السبب الأول من نوعه ، حيث يجرب الكثير ، اللعب على تحديات «تيك توك» ، من باب الفضول ، لكن سرعن ما يؤدي لكوارث ، الأمر الذي جعله يجعله موضوعًا رسميًا ، وزارة التربية والتعليم ، للتحذير منها.

حماية الأطفال من تحديات الـ «تيك توك»

حددت رنا هاني ، أخصائية التربية والتعليم ، التربية والتعليم ، التربية والتعليم ، والطباعة ، وشرح بعضنا البعض بشكل ملحوظ ، خاصة تحديات التيك توك ، وفي أطفال عندها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، هدفهم التواصل الاجتماعي ، ولكن يجب على الأهالي معرفة التطور التكنولوجي مع كيفية التعامل مع تلك الأحداث ».

طرق التعامل مع الأطفال المراهقين

«دائرة التحكم على النفس»، عبارة واصلت بها رنا هاني، الحديث عن مخاطر تحديات السوشيال ميديا، التي انتشرت بسرعة البرق خلال تلك الفترة، مضيفة: «لابد من التعامل مع المراهقين بشكل صحيح، حتى لا يقلد ما يدور أمامه تقليد أعمى، وعدم الضغط عليه من قبل الآخرين، لذا يجب العمل على تكوين شخصية الطفل لرفض الأشياء المفروضة عليه، سيطري عليه بشكل معقول، يفكر بمنهجية صحيحة من خلال التعامل الصحيح مع الطفل، أثناء وقت البلوغ إذ يحدث في تلك الفترة تطور في المخ والأجزاء المسؤولة عن المخاطرة والتجربة والفضول وزيادة تحدي الحدود وتخطيها، وفي العشرينات يتكون الجزء المسؤول عن تقييم الموقف وفهم المخاطر الصحيحة، مهم كأم فهم التطور الطبيعي للطفل».

نصائح للأمهات للتعامل مع المراهقين

ووجهت أخصائية التربية الإيجابية ، نصائح للأمهات وربات المنازل ، فرضت علينا فرض الرأي ، ابتدأ الطفل أول ما ابتدعته مرة أخرى. في المقابل ، ينتقل إلى الطفل داخل المنزل ».