«أمهات مصر» يبرز موهبة التوأم «عمر وبسملة»: تفوقا دراسيا وفنيا ورياضيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطلقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مبادرة دعم وتشجيع مواهب الأطفال في المدارس، بهدف إبراز النماذج الرائعة، ومن بينها طفلين توأم تفوقا في الفنون والرياضة في وقت واحد، وأصبح وقت «عمر وبسملة»، بين المذاكرة، وتعلم فن الرسم، ولعب رياضة السباحة، ويزيد عمر نشاطه بلعب كرة القدم، وذلك بحسب بيان صادر عن عبير أحمد.

عمر موهوب في الرسم وكرة القدم

وقالت عبير، مؤسس اتحاد أمهات مصر، عن النموذج الأول عمر محمد محمود جلال، البالغ من العمر 12 عاما، بالصف الأول الإعدادي، إنه بتمتع بموهبة الرسم وكرة القدم والسباحة.

وتميز «عمر»، في كل المجالات، وحصل على شهادات تقدير أيضا، وقالت والدته: «بدأت في تشجيعه على الرسم وممارسة السباحة من سن 5 سنوات من خلال اشتراكي له في أكاديمية للفنون لتعليمه فن الرسم، وبالفعل اجتاز 5 مستويات وحصل على شهادات تقدير، وحاليا بيدرب في المستوى السادس وقرب ينتهي منه».

أضافت: «كما بدأت في تشجيعه على ممارسة رياضة السباحة وبالفعل تم اشتراكه في مدارس السباحة في نادي مدينة نصر الرياضي وانتهى من إتقان جميع مستويات المدارس وانتقل لفريق التجهيز وحصل على النجوم الأربعة من الاتحاد المصري للسباحة موثقة بشهادات تقدير من النادي ثم انتقل لفريقه ليدخل المنافسات والمشاركة في بطولات القاهرة والجمهورية، ثم العام الماضى ظهر اهتمامه برياضة كرة القدم وأبدى رغبته في ممارستها وبالفعل اشتركت له في أكاديمية النادي وحصل على ميدالية تشجيعية لأداءه المشرف في أحد المباريات الودية».

بسملة تحب الرسم والسباحة

وكشفت عبير أحمد، أن بسملة محمد، توأم عمر، تعشق الرسم والسباحة بالإضافة تفوقها دراسيا.

وقالت والدتها: «بدأت في تشجيعها على الرسم من سن 5 سنوات واشتركت لها في أكاديمية للفنون وبالفعل اجتازت 6 مستويات من أصل 12 مستوى موثقه بشهادات تقدير من الأكاديمية للأداء المشرف لهذه المستويات» .

ومثل شقيقها شجعتها والدتها على ممارسة السباحة من سن 5سنوات، «اشتركت لها في مدارس السباحة في نادي مدينة نصر وبالفعل اجتازت جميع مستويات مدارس السباحة وحصلت على النجوم الأربعة من الإتحاد المصري للسباحة، ثم شاركت في بطولات القاهرة والجمهورية، ومنها المقامة حاليا في استاد القاهرة وشاركت في سباق 50 متر حرة، 50 متر باك».