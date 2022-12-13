خطر على القرنية.. طبيب يوضح أضرار الاستحمام بالعدسات اللاصقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترتدي العديد من السيدات، العدسات اللاصقة، حيث أصبحت شائعة في العقود الأخيرة لأسباب إما جمالية أو طبية، ولكن ارتدائها لفترة طويلة يؤدي الى أضرار صحية عديدة ومضاعفات كثيرة، وقد ترتدي العدسات اللاصقة الكثير من السيدات أثناء الاستحمام وذلك يزيد من خطر الإصابة.

ويستعرض «هُن»، أضرار الاستحمام بالعدسات اللاصقة أثناء الاستحمام لتتجنبي ارتدائها، وفق المحمد العسقلاني، استشاري طب وجراحة العيون.

قال استشاري طب وجراحة العيون، إن تستخدم معظم العدسات اللاصقة لتصحيح مشكلات الرؤية من قصر النظر ومشكلات العدسة اللابؤرية وما إلى ذلك، ولكن استخدامها لمدة طويلة إلى ارتدائها أثناء الاستحمام يودي إلى العديد من الأضرار، وعددها في التالي:

أضرار العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام

- تصيب العين بعدوى مؤلمة تؤثر على البصر.

- ‏تطور عوامل الخطر بالتهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة.

- تعمل على التهاب القرنية التقرحي، ونتيجة للالتهاب في القرنية تصبح الرؤية أسوأ بالمقارنة مع الوضع قبل الإصابة بالعدوى.

- تسبب الاحمرار الشديد المؤلم للعينين.

- يؤدي دخول العناصر الأخرى من الجو إلى العين، أثناء وضع العدسات اللاصقة خلال الاستحمام يؤدي إلى التهابات العينين.

- إجهاد العين الزائد عن الحد.

- ‏تعمل على التقرحات في سطح القرنية.

- عدم إزالة العدسات قبل الاستحمام سببًا رئيسيًا للعدوى بزيادة خطر الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي.

- حرمان القرنية من الأكسجين.

- يزيد من احتمال حدوث العدوى بفعل البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي.

إرشادات ارتداء العدسات اللاصقة

وأضاف «العسقلاني»، أن ارتداء العدسات اللاصقة، يكون آمنًا حال اتباع نصائح النظافة الشخصية التي يصدرها طبيب العيون وبالعناية والنظافة الشخصية وعدم ارتدائها أثناء الاستحمام، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب عدم وضوح الرؤية وندوب القرنية.