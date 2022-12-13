«الشخص المتيبس» مرض نادر أصاب سيلين ديون.. وطبيب: أعراضه خطيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو مؤثر نشرته الفنانة والمطربة العالمية سيلين ديون، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت فيه مرضها منذ فترة، واضطرابها الصحي دون أن تعرف أسبابه من البداية، إلا أنها أخيرا شُخصت بشكل صحيح بالإصابة بمتلازمة صحية نادرة، تعرف بمرض «الشخص المتيبس»، وهو مرض عصبي نادر يصيب شخص واحد من بين مليون شخص، وبدت «ديون»، متأثرة للغاية بهذا المرض الذي أعلنته بعد إلغاء عدة حفلات لها في أوروبا.

تفاصيل مرض سيلين ديون

وقالت سيلين ديون إنها مصابة بـ«متلازمة عصبية»، نادرة جدا، جعلتها تعاني من صعوبة في المشي، وحساسية من الأضواء، وله أعراض صحية خطيرة خاصة على مطربة مثل سيلين ديون، تعمل دائما تحت الأضواء والمشي جزء من حياتها، لذلك ألغت مجموعة من الحفلات التي كان مقررا لها في أوروبا الفترة القادمة.

وأوضحت سيلين ديون أن هذا المرض منعها من الغناء بالشكل الذي ترغب فيه، حيث تسبب في مشكلات في الحبال الصوتية، وبالتالي، لا تستطيع استكمال الغناء، وفيما يلي أعراض خطيرة لمرض سيلين ديون، ومعلومات عن المرض بحسب الدكتور أحمد صلاح كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني في أحد اللقاءات التليفزيونية، والدكتور إميل سامي الخيبر من مركز متلازمة الشخص المتيبس في جونز هوبكنز ميديسن.

أعراض خطيرة لمرض الشخص المتيبس

قد يستغرق تشخيصها وإيجاد علاج مناسب لها سنوات طويلة.

حساسية شديدة للضوء.

حساسية شديدة للأصوات.

صلابة العضلات وتشنجها.

اضطراب عاطفي.

تقلص العضلات.

صعوبة في المشي.

السقوط، وألم حاد.

السقوط بسبب التشنجات الحادة أمر شائع جداً.

يمكن أن تحدث التشنجات نتيجة أي اضطراب أو جو بارد.

كسر في العظام نتيجة السقوط.

المرض نادر جدا يصيب شخص واحد من بين كل مليون شخص.

يصيب من النساء ضعفي عدد المصابين من الرجال.

يصيب بمتلازمة القلق المرتبطة بالمرض.

لا يوجد علاج محدد له ولكن يمكن السيطرة على الأعراض باستخدام الأدوية، في حالة عدم العلاج تصبح ممارسة الحياة اليومية أمرا صعبا، ولكن مع إدارة الأعراض يصبح الأمر أقل حدة.