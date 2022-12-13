كيف تتجنب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم؟.. أعراضه خطيرة وخادعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

زيادة الكوليسترول في الجسم، له تأثير ضار وخطير على صحة القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب أن يكون الكوليسترول في المستويات الطبيعية في الدم، إذ أنه يلعب دورًا مهمًا وأساسيًا في عمل جميع أعضاء الجسم بشكل صحيح.

ويقدم «هُن» نصائح للحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم يجب اتباعها، من خلال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية.

وقال أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن» إن الخلايا الموجودة في جسم الإنسان مصنوعة من الكوليسترول الضروري لإنتاج الفيتامينات التي بدونها لا يمكننا هضم الدهون، وقد يزداد عند المرأة بسبب تكوينها الجيني والعادات الغذائية الخاطئة، ويوجد نوعان من الكوليسترول البروتين الدهني الجيد عالي الكثافة والضار منخفض الكثافة.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

- آلام الساق:

حدوث الالآم الشديدة في الساق تعتبر أولى علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

- الصداع النصفي:

فالمستويات العالية من الكوليسترول الضار، تكون بسبب توسع الأوعية الدموية التي تسبب الصداع.

- صعوبة التنفس:

فهي من العلامات تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وعادة ما تؤدي إلى ضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم بسبب تراكم الترسبات فيها.

نصائح الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم

وعدد «رمزي» طرق بسيطة للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار وهي كالتالي:

- شرب الماء:

- شرب كميات وفيرة من الماء تساعد على انتظام أنزيمات الكوليسترول.

- الحفاظ على الطعام:

- تناول المصادر الجيدة من الطعام والحبوب والخبز الأسمر واللبن الزبادي والبذور والمكسرات والبقوليات والفاكهة والخضراوات.

- تناول الفواكه مثل تناول البرقوق والكيوي على مدار اليوم إذ أن تناولها يساعد في امتصاص كمية أقل من الكوليسترول في الأمعاء.

- تجنب الزيوت المهدرجة باستبدال الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الدهنية بالدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك كالسلمون.

- تناول الدهون المشبعة يعمل على وقف عمل المستقبلات التي تنقل الكوليسترول الضار إلى الكبد ليتم تكسيره؛ ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم.

- تناول البقوليات كالفاصوليا الخضراء، سيغذي بكتيريا الأمعاء والتي تساعد على هضم الكوليسترول.

- تناول بالشوفان الذي يعزز من إفراز الأحماض الصفراوية.

ممارسة التمارين الرياضية:

- ممارسة التمارين الرياضية إذ يزيد من مستويات الأنزيمات التي تنقل البروتين الدهني.

ونوه «رمزي» أنه اتباع النصائح، يؤدي إلى الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء من خلال العناصر الغذائية المفيدة فالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول ستحافظ على مستويات الكوليسترول في الجسم.