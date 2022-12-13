لايف ستايل

استشاري تغذية ينصح بـ3 عناصر غذائية مهمة لوجبة الإفطار.. بينها الجبن قليلة الدسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - صحة

جبن قليل الدسم- تعبيرية

يبحث الأطباء دائما، الباحثين عن الرشاقة ومن يرغبون دائما في إنقاص الوزن أو اتباع نظام غذائي صحي في التنويع بمصادر الأطعمة، وتبديل الإفطار التقليدي دوما بآخر متجدد، حيث نصح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية بتناول 3 عناصر هامة للغاية على وجبة الإفطار وهي كالتالي.

عناصر هامة لوجبة الإفطار

الجبن قليل الدسم:

يعتبر الجبن قليل الدسم، واحدا من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، وعكس الشائع بعدم تناول الأجبان إلا القريش، فإنه يمكنك تناول الجبن قليل الدسم أيضا، او عمل سلطة الجبن القريش مع البقدونس وزيت الزيتون.

بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا، أيضا مفيدة جدا لوجبة الإفطار وتؤدي للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، جددي على مائدة إفطارك بتناول بذور الشيا مخلوطة بالجبن قليل الدسم.

e49abc684f.jpg

التوت:

إذا رغبتي في التحلية، يمكنك تناول التوت، حيث يعتبر فاكهة ممتازة لبداية اليوم، تناوليه فريش مغسول جيدا بدون إضافات أو مع بذور الشيا، وبذلك تكوني تناولتي وجبة متكاملة العناصر الغذائية، ويمكنك أيضا إعطاء تلك الأطعمة لأطفالك في المدرسة أو كوجبة خفيفة قبل المدرسة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا