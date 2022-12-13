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طبيب ينصح بـ3 عناصر غذائية مهمة لوجبة الإفطار.. بينها الجبن قليلة الدسم

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القاهرة - سمر حسين - صحة

جبن قليل الدسم- تعبيرية

يبحث الأطباء دائما، الباحثين عن الرشاقة ومن يرغبون دائما في إنقاص الوزن أو اتباع نظام غذائي صحي في التنويع بمصادر الأطعمة، وتبديل الإفطار التقليدي دوما بآخر متجدد، حيث نصح الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية بتناول 3 عناصر هامة للغاية على وجبة الإفطار وهي كالتالي.

عناصر هامة لوجبة الإفطار

الجبن قليل الدسم:

يعتبر الجبن قليل الدسم، واحدا من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، وعكس الشائع بعدم تناول الأجبان إلا القريش، فإنه يمكنك تناول الجبن قليل الدسم أيضا، او عمل سلطة الجبن القريش مع البقدونس وزيت الزيتون.

بذور الشيا:

تعتبر بذور الشيا، أيضا مفيدة جدا لوجبة الإفطار وتؤدي للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، جددي على مائدة إفطارك بتناول بذور الشيا مخلوطة بالجبن قليل الدسم.

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التوت:

إذا رغبتي في التحلية، يمكنك تناول التوت، حيث يعتبر فاكهة ممتازة لبداية اليوم، تناوليه فريش مغسول جيدا بدون إضافات أو مع بذور الشيا، وبذلك تكوني تناولتي وجبة متكاملة العناصر الغذائية، ويمكنك أيضا إعطاء تلك الأطعمة لأطفالك في المدرسة أو كوجبة خفيفة قبل المدرسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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