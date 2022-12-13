3 ماسكات طبيعية لعلاج حب الشباب في البيت.. استخدمي الصبار والقرفة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يصيب حب الشباب الملايين كل عام، مما يجعله أكثر حالات الجلد شيوعًا، وكثيرًا ما يلجأ معظمنا إلى العلاجات المنزلية لحب الشباب الخفيف إلى المتوسط، وأحد العلاجات المنزلية الشائعة هو استخدام الألو فيرا لعلاج حب الشباب أو الصبار.

طريقة استخدام الصبار لعلاج حب الشباب

يستخدم لب عشبة الصبار، بشكل شائع لعلاج الجروح البسيطة والحروق والطفح الجلدي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يهدئ الالتهاب وقد يقلل أيضًا من حب الشباب، فيما يلي 3 ماسكات من الصبار لعلاج حب الشباب، بحسب موقع مجلة «elle» المتخصصة في شؤون المرأة ولايف ستايل.

الصبار والقرفة:

يمكن أن يساعد الصبار في السيطرة على حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم وفعال ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يقلل الالتهاب ويعزز التئام الجروح، ما يجعله جيدًا لحب الشباب الخفيف إلى المتوسط، والقرفة والعسل لهما تأثيرات مماثلة على حب الشباب، سيؤدي الجمع بين هذه المكونات الثلاثة في عمل ماسكات منزلية إلى زيادة فرصك في الحصول على بشرة ناعمة ونقية وخالية من حب الشباب.

الصبار والليمون:

عصير الليمون علاج شائع يستخدم للعديد من مشاكل البشرة، بما في ذلك حب الشباب، لأحتوائه على خصائص قابضة وتجفيف، وبالتالي، قد يساعد في تجفيف البثور وتقليل حب الشباب.

تحذير: لا تستخدمي هذا العلاج إذا كانت بشرتك حساسة لأن عصير الليمون يمكن أن يسبب الاحمرار والتهيج، كما يمكن لعصير الليمون الزائد أن يجفف بشرتك أيضًا.

الصبار زيت شجرة الشاي:

خففي من 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي في أي زيت ناقل مثل الجوجوبا أو اللوز الحلو أو زيت الزيتون، اخلطيها بملعقة كبيرة من العسل والصبار وضعيها على المنطقة المصابة، اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.