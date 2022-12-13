دار شانيل تختار السنغال لعرض مجموعتها الخاصة بالحرف الفنية لخريف 2023 (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بذكر الحرف الفنية، وجدت دار شانيل للأزياء مكانها المناسب في السنغال، حيث عرضت مجموعتها لخريف 2023، وتميزت تلك المجموعة بـ الحرف الفنية، ودعت أصدقاءها ومحبيها وضيوفها إلى مدينة داكار عاصمة السنغال، وفيها ولمدة 3 أيام متتالية عرضت مجموعتها التحضيرية لـ خريف 2023، وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها عمل عرض أزياء في مدينة دكار السنغالية، لبيت أزياء عالمي، بحسب ما نشر موقع قناة العربية.

تفاصيل عرض أزياء شانيل

اختارت دار شانيل مكانا استثنائيا لـ الدولة، وكذلك المكان الذي قررت فيه تنظيم عرض أزياء، فكان في الفناء الأمامي التابع لقصر العدل السابق في المدينة الذي يُستعمل عادةً لتعليم قيادة السيارات، وقبل العرض مباشرة جددت الدار هذا المكان وجهزته ليلق بمجموعتها الخاصة بالحرف الفنية.

وحضر عرض الأزياء 850 مدعوا منهم 550 من فنانين ومصممين وشخصيات سياسية واجتماعية إفريقية، بالإضافة إلى مشاهير عالميين من أصدقاء الدار أمثال النجم فاريل ويليامز، العارضة نعومي كامبل، الأميرة كارولين دو موناكو وابنتها شارلت كازيراغي.

العرض تميز باحتوائه على كل أشكال الفنون، من أزياء وموضة ورقص وموسيقى، وجرى فيه إظهار أكثر من 50 إطلالة، مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي، التي ترمز إلى الحرية، والحيوية، والأنوثة والفرحة.

وقد استغرق التحضير لهذا المشروع حوالي 3 سنوات من التواصل بين المديرة الإبداعية للدار فيرجيني فيارد وفريق عملها مع مجموعة مبدعين من السنغال ينتمون إلى مجالات فنيّة مختلفة، وتسعى Chanel عبر مجموعات الحِرف الفنيّة، إلى تكريم المهارات اليدوية للحرفيين التابعين لها، وتنتقل الدار حول العالم بهذه العروض، وهي المرة الأولى لها في غرب إفريقيا.