احذر الجلوس لساعات طويلة خلال اليوم.. «خطر على حياتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجلوس لساعات طويلة أمر يتعرض له الكثير من الأشخاص خلال حياتهم اليومية، وذلك لما قد تطلبه بعض المهام الضرورية، كـ طبيعة العمل، أو القيام بالمذاكرة لفترة طويلة من الوقت، وغيرهم، وهو ما قد يتسبب في حدوث العديد من المشكلات الصحية لصاحبه.

الأضرار التي يسببها الجلوس لساعات طويلة

وكشفت صحيفة «تايمز» الهندية أن الجلوس يتطلب طاقة أقل من الوقوف أو التحرك، كما أن ساعات الجلوس الطويلة ارتبطت ببعض المشكلات الصحية، والتي تشمل كل من، السمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم، وكذلك مستويات الكوليسترول الخطيرة.

كما كشفت التقارير الطبية أن الجلوس لساعات طويلة يزيد من مخاطر الوفاة نتيجة تكون تلك الجلطات المفاجئة، وهو ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تصريحات تلفزيونية له.

وقال «موافي» إن الجلوس لساعات طويلة قد يسبب تكون الجلطات في الأرجل والتي يمكنها التحرك حتى الوصول إلى الرئتين أو أي مكان آخر بالجسم، كالقلب والأوعية الدموية، لافتًا إلى أنه لتجنب حدوث ذلك خاصة في رحلات الطيران الطويلة، يُنصح الركاب بضرورة التحرك من حين لآخر.

تجنب عواقب الجلوس لوقت طويل

وينصح الأطباء بضرورة التحرك من وقت لآخر وكذلك ممارسة التمارين البدنية خلال اليوم، وذلك لتجنب التعرض لأزمات صحية مزمنة نتيجة الجلوس لفترات طويلة.