قبل ما تتبعيه.. اعرفي مميزات وعيوب نظام الغذاء النباتي

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الفتيات يحاولن البحث عن نظام غذائي ينظم حركة الجسم ويعيد رشاقته وأناقته من جديد، بما يتناسب مع طبيعتهن في تناول الأطعمة، إذ نجد البعض منهم لا يفضل تناول اللحوم والأسماك أو الدواجن أو منتجات الألبان، ما يجعل الجسم يفتقد للكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تمده بالطاقة والحيوية والنشاط.

أنواع النظام النباتي

تحدثت أخصائية التغذية غادة معتوق، عن عيوب ومميزات النظام النباتي التي تقدم عليه الكثير من الفتيات، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، إذ قالت: «الفيجيترين مش نوع واحد هو أكتر من 6 أنواع، في نوع لاكتو فيجيترين يكون مسموح به كل منتجات الالبان لكن لا يأكل البيض ولا اللحوم ولا الأسماك، وهناك أوفو فيجيترين والذي يسمح بتناول البيض فقط مع جميع النباتات مع منع السمك والدواجن واللحوم، وهناك نوع أخر يمنع اللحم والدواجن ولكن يسمح خلاله بتناول الأسماك ومنتجات الألبان والبيض، وأصعب نوع هو الفيجين الذي يمنع تناول اللحوم والاسماك ولا البيض ولا منتجات الالبان ولا زبدة ولا سمنة والعسل، يعيش على الخضار والبقول والنباتات فقط».

مميزات النظام النباتي

وعن مميزات النظام الغذائي النباتي، قالت أخصائية التغذية غادة معتوق: «ليس نظام للتخسيس، هو طريقة للاكل المعين ونظام حياتي، من مميزاته إنه رخيص جدا، يمنع كل الامراض المزمنة خاصة الكوليسترول بخلاف أمراض القلب والسكري ولا تصلب في الشرايين وبُعد أنواع معينة من السرطان، ويتيح للشخص تناول البقول والخضار والفواكه بشكل اكبر والتي تحتوي على مضادات للأكسدة وتناول اطعمة صحية أكثر».

عيوب النظام النباتي

وعن عيوب النظام النباتي«الفيجيترين»، قالت غادة معتوق: «المصدر الحيواني لا غنى عنها، ما يجعل الجسم يفتقد للعديد من الفيتامينات منها فيتامين B12، المهتم بالأعصاب الذي يتواجد في اللحوم والدواجن فقط، وبنسبة صغيرة في النباتات، بخلاف الكالسيوم الذي يتواجد في الخضار ولكن ليس في منتجات البيض والألبان، كما يعمل على نقص فيتامين D».