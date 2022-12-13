تكشيرة الوجه.. ما أسباب التشنجات اللا إرادية لدى الأطفال؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

التشنجات اللا إرادية أو ما يُعرف بالتكشير المفاجئ الذي يلزم وجه الطفل يكون عبارة عن تشنجات حركية خارجة عن السيطرة وحركات متكررة بتكشير الوجه وهز الكتف والرَمش والاستنشاق المتكرر ويفعلها الأطفال في كل مكان وتزعج الأم بشكل كبير، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب التشنجات اللا إرادية لدى الأطفال وعلاجها.

أسباب تشنجات الوجه

قال الدكتور محمد قطب، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة لـ«هُن»، إن التشنجات لها شقان الأول أنها تحدث بسبب المشاعر السلبية التي تتولد لدى الأطفال كالقلق والتوتر النفسي والملل وشدة الانفعال والمشاعر الإيجابية كالإثارة، وفى حالات كثيرة تظهر على الطفل أعراض من النشاط الزائد الذى يصاحبه قلة التركيز وعدم الانتباه ينتج عنه التشجنات.

والشق الثاني بسبب أن يكون هذا اضطرابا طبيعيا خلال مرحلة البلوغ ويُنسب عادةً إلى ضغط الأوعية الدموية، ونوه بأنه في حال استمرار هذه التشنجات لمدة كبيرة فإنها تكون مزمنة وتستلزم استشارة طبيب، لإعطائه علاجا للأوعية الدموية.

علاج تشنجات الوجه

وفي هذا الصدد قالت إيناس علي استشاري الصحة النفسية لـ«هُن» إن التشنجات اللاإرادية لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل فرط النشاط وقصور الانتباه أو الوسواس القهري أو الاكتئاب، وإنه في حالات كثيرة تختفي التشنجات من تلقاء نفسها، وقد تستمر طويلًا لذلك يكمن علاجها في:

- العلاج النفسي والسلوكي.

- تدريب التحفيز الذاتي.

- معاملة الطفل بعطف وحنان.

- عدم السخرية من الطفل.

ونوهت «علي» أنه يجب على الأم أن تخصص وقتًا للاختلاء بالطفل لبناء علاقة جيدة لتعرف ما يزعجه وما يريده وإلا قد يقع تحت المزيد من التوتر النفسي الذي يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض ما يترتب عليه عواقب وخيمة.