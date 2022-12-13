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الامارات | «بلاك بانثر» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، لكنّ إيراداته تراجعت إلى 11.1 مليون دولار لعدم تسجيل إقبال كبير على الصالات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير. وتمكن الفيلم، وهو تكملة لـ«بلاك بانثر» الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2018، من أن يحصد حتى الآن 409.8 ملايين دولار في أميركا الشمالية وحدها، وهو رقم لايزال رغم ضخامته بعيداً من حصيلة عائدات الجزء الأول التي بلغت 700.4 مليون دولار.

وحل ثانياً فيلم «فايولنت نايت» (8.7 ملايين دولار). أما المرتبة الثالثة، فبقيت من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «سترينغ وورلد» بـ3.6 ملايين دولار. وحلّ رابعاً مع نحو 2.7 مليون دولار فيلم الرعب الكوميدي «ذي منيو». وكانت الإيرادات البالغة مليوني دولار التي حققها «ديفوشن» كافية ليكون الخامس في الترتيب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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