ابنة زبيدة ثروت تروي أسرار حياتها: بابا خطفها من العندليب وجدتي ساعدتها في تربيتنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«قطة السينما العربية.. صاحبة العيون السحرية.. ملكة الرومانسية»، ألقاب عدة أُطلقت على الفنانة زبيدة ثروت، واحدة من أجمل وأشهر النساء في الوطن العربي بل في العالم بأكمله، كانت تتمتع برقة وأنوثة خاطفة للأنظار، وقع في غرامها الكثير من داخل الوسط الفني وخارجه، كانت فتاة أحلام كثير من الشباب، حتى وقع في غرامها وحبها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، لكنه لم يستطع الزواج منها.

يتزامن اليوم 13 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، ويُقدم «هُن» أسرارا من حياتها الأسرية، بعيدا عن الفن والأضواء.

قسمت فرحات، ابنة الفنانة زبيدة ثروت، تحدثت عن كواليس وأسرار في حياة والدتها، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، قالت خلالها: «يوم من عمري، من أكتر الأفلام المحببة لماما، بتحب تشوفه ومبتفوتش تشوفه أبدا، عمل حالة من الرومانسية وأغنية بأمر الحب كانت طالعة من القلب من العندليب ليها».

زواج زبيدة ثروت والمنتج صبحي فرحات

وعن كواليس تقدم الفنان عبدالحليم حافظ، قالت ابنة الفنانة زبيدة ثروت: «العندليب كلم جدو وتيتة يطلب ايد ماما اثناء تصوير الفيلم علشان يتجوزها بس مقالوش ليها، كانوا جامدين وبيدوروا على مصلحتها وكانت صغيرة جدا وبابا المنتج صبحي فرحات ظهر في الصورة وعملها الملاهي اللي في الفيلم اللي غنوا فيها أغنية ضحك ولعب وجد وحب، دي اتبنت مخصوص، بابا كان بينمر عليها وجدتي حبيته».

زبيدة ثروت الأم

«ماما مكانتش بتحب تقول حاجة عن حوار تقدم العندليب لطلب ايدها للجواز»، عبارة واصلت من خلالها قسمت فرحات، الحديث عن والدتها وعن كواليسها كأن بعيدا عن الاضواء، قائلةً: «إحنا 4بنات وجدتي شالتها عنها كتير في تربيتنا كانت بتحب ماما وعايزة راحتها طول الوقت، الفرق بيني وبين كل أخت ليا والتانية سنة ونص، ماما كان نفسها حد فينا يدخل الفن ولكن بابا كان شديد ومسمحش لحد فينا يدخل الفن».