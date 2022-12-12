طبيب يحذر من الاستيقاظ في الساعة 1 و4 صباحا.. مؤشر للإصابة بمرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الاستيقاظ ليلًا دليلاً، على الأرق واضطراب النوم الذي يعاني منه ملايين الناس حول العالم، لكن في وقت محدد من الليل هو ما بين الـ1 حتى الـ4 صباحاً، يدل الاستيقاظ على الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة، منها، الكبد الدهني، وفق ما أشارت إليه صحيفة «the time of indi».

خطورة الاستيقاظ من الساعة الـ1 حتى الـ4

وفقاً لدراسة نشرتها مجلة Nature and Science of Sleep، تعتبر اضطرابات النوم من الخصائص المعروفة لأمراض الكبد، قال الدكتور بريان لون، أخصائي الطب التكاملي والوظيفي وخبير تقويم العمود الفقري، بمدينة كانساس سيتي: «السبب الأكثر شيوعًا للاستيقاظ بين الساعة الواحدة والرابعة صباحًا هو مشكلة الكبد».

أضاف، أن المشكلة هي التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يشير إلى وجود خلايا دهنية داخل الكبد، يمكن أن يحد وجود هذه الخلايا الدهنية من الأداء السليم للكبد، مما يتسبب في تراكم الفضلات السامة في الجسم، قد لا تتمكن من تحديد الحالة في المراحل الأولية، ومع ذلك فإن هذه العلامة المزعجة أثناء النوم قد تشير إلى أن الكبد في خطر.

علاقة اضطراب النوم بالكبد

تعتبر الساعة الداخلية الرئيسية أو الساعة البيولوجية، التي تعمل وفقًا للساعة الخارجية من شروق الشمس وغروبها واحدة من الأساسيات لضمان عمل جميع أعضاء وأنظمة الجسم الداخلية وتساعد على فعاليته وكفائته، وفق الدكتور لون: «خلال الفترة ما بين 1 و 3 صباحًا، يبذل الكبد قصارى جهده لتنظيف الجسم وإزالة السموم منه أثناء النوم، لذلك إذا كان الكبد بطيئًا وراكدًا من تراكم الدهون أثناء وقت تطهير السموم قد يسبب ذلك تراكم الدهون والإصابة بالتهاب الكبد الدهني».

من جانبه قال الدكتور خليفة مختار، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي، لـ«هن»: «في علاقة بين مرضى الكبد الدهني وبين الكسل والخمول، لأن الكبد ليه دور أساسي في عمليات النشاط الخاصة بالجسم، معظم الناس اللي عندها دهون كتير على الكبد بتأثر على وظائف الكبد بصفة عامة بيبدأيكون عنده خمول وميال للنوم، الناس اللي بيكون عندها مشكلة في الكبد بينام ويصحى بردو مش فايق وعايز ينام تاني كسلان ومش مركز مع الناس اللي حواليه».