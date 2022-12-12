شيرين رضا تكشف تفاصيل زواج ابنتها نور عمرو دياب: لا نؤمن بحفلات الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ خطبتها وأصبحت نور عمرو دياب، محل اهتمام الكثير من جمهور والدها العريض، حيث تعيش في لندن، ولكن أنباء زفافها أصبحت هي الأهم في الوقت الحالي، وكشفت والدتها شيرين رضا، تفاصيل جديدة عن موعد زفاف نور عمرو دياب، وذلك خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي.

وجاءت تفاصيل زواج نور عمرو دياب، وف قما كشفته والدتها شيرين رضا، أنه من المقرر أن تتزوج نور عمرو دياب قريبا.

شيرين رضا تكشف الجديد بشأن زواج نور عمرو دياب

وأكدت شيرين رضا خلال أحد اللقاءات الإعلامية، أن تحضيرات الزواج تجري حاليا، وقريبا ستتزوج نور من خطيبها الأجنبي.

وأوضحت والدة نور عمرو دياب، أنها لن تقيم حفل زفاف أو فرح، حيث أنهم لا يؤمنون بحفلات الزفاف، وأكدت أن تلك هي رغبة نور: «إحنا معندناش أفراح ولن نقيم حفل زفاف، لأننا لا نؤمن بهذه الأشياء».

شيرين رضا عن زواج ابنتها نور عمرو دياب: مش عاوزة تعمل فرح

وقالت شيرين رضا، إنا لم ارتدي فستان زفاف من قبل: «لبست فستان فرح في التمثيل وليس الحقيقة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، دي أفكار شخصية، وبشوف إن الحفلة الكبيرة دي فلوسها كتير أوي ليه ما يستمعتوش بالفلوس دي أكتر من فستان الفرح والقاعة اللي بالشيء الفولاني».

وأكدت شيرين رضا، والدة نور عمرو دياب، أن عدم إقامة حفل زفاف فخم هو رغبة ابنتها: «هي مش عايزة تعمل فرح وأنا مش عايزة أعمل فرح محددناش حاجة، لكن هيكون حاجة صغيرة أوي المهم هي وأهلها وأهل جوزها اللي يفرحوا وأصحابها المقربين يجوا يحتفلوا، ولكن لن ندعوا الناس اللي شفناها السنة اللي فاتت واللي قبلها ويجوا الناس وينتقدونا».