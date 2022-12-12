طريقة عمل القلقاس للشيف فاطمة أبو حاتي.. خطوات بسيطة لأكلة شهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر القلقاس، من أفضل الخضروات، يمكن أكله في الشتاء مع الأرز الأبيض، أو الخبز، ويمكن عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالطشة والسلق والكسبرة، او بالصلصلة، فيما يلي طريقة عمل القلقاس في البيت بخطوات سهلة وسريعة على للشيف فاطمة أو حاتي.

طريقة عمل القلقاس بخطوات فاطمة أبو حاتي

قلقاس مقطع مكعبات.

حزمتين سلق ورق فقط.

حزمتين كزبرة خضراء.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

شوربة دسمة.

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة تحضير القلقاس

يقشر القلقاس وينظف بفوطة ناشفة.

يقطع مكعبات.

تغلي الشوربة ويوضع القلقاس بها، ويترك على نار متوسطة حتي يصبح ينضج.

عند سلق القلقاس توضع أوراق السلق والكزبرة في الماء وتخلط جيدا ثم يصفى من أي ماء.

داخل طاسة على النار ضعي السمنة تسخن ويضاف الثوم زيقلب حتى تفوح رائحته، ويوضع الخضرة.

وعلي نار هادية جدا يقلب حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، وتوضع الكزبرة الناشفة.

تقلب الطشة وتوضع الطشة على القلقاس بعد تمام سلقه.

يسخن ويقدم مع الأرز.

طريقة عمل القلقاس بالصلصة للشيف فاطمة أبو حاتي

كما يمكنك عمل القلقاس بالصلصة للشيف فاطمة أبو حاتي، في الخطوات التالية، وذلك لأكلة شهية:

كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات متوسطة الحجم.

3 أكواب عصير طماطم طازج.

1 – ½ 1 كوب مرق لحم أو دجاج.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة سمن.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

على نار متوسطة ذوّبي السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي نصف كمية الثوم، وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم وقلبي جيدًا.

اتركي الصلصة أو الطماطم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتسبك.

أضيفي القلقاس والمرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

على نار متوسطة، ذوّبي القليل من السمن، ثم ضعي باقي الثوم والكزبرة، وقلبي لمدة دقيقتين.

ضعي خليط الثوم والكزبرة فوق القلقاس وقلبيه جيدًا.

ضعي القلقاس في أطباق التقديم، وقدميها مع الأرز بالشعرية واللحم أو الدجاج.