«دراسة»: تناول فاكهة « الأفوكادو» يوميا يخفض الكوليسترول الضار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الأفوكادو من أكثر الفواكه، فائدة إذ أنه مفيد لمحبي اللياقة البدنية والمهتمين بالصحة وذلك لمذاقه اللذيذ، وللعديد من الفوائد الصحية المذهلة التي يحتوي عليها، ووفقًا لدراسة لجنة الأغذية في جمعية القلب الأمريكية، تبين أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا لمدة ستة أشهر ليس له أي تأثير على دهون البطن أو الكبد أو محيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وتناوله يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول غير الصحية.

دراسة تربط بين الأفوكادو وخفض الكوليسترول

وبحسب الدراسة الأمريكية، فإن تناول الأفوكادو يوميًا يزيد بشكل كبير من جودة النظام الغذائي بشكل عام، ويساعد على انخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، وأظهرت النتائج أن تناول الأفوكادو يوميًا أدى إلى انخفاض إجمالي الكوليسترول وانخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

تعليق طبيب تغذية على الدراسة

وفي هذا الصدد قال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية لـ«هُن»، إن الأفوكادو له فوائد عديدة إذ أنه بالفعل لم يؤثر على دهون البطن أو زيادة الوزن، فهو فاكهة مفيدة لنظام غذائي متوازن بالإضافة إلى إنه يعمل على كوليسترول البروتين الدهني الغني بالألياف المفيدة للجسم، ويحسن نمو الكالسيوم في الجسم وينقيه من السموم ويحسن عملية الهضم والإخراج، ونصح بتناوله يوميًا باعتدال.

علامات ارتفاع الكوليسترول

وبحسب موقع «Eat This,Not That»، فإن هناك علامات تظهر على جسم وصحة الإنسان وتشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في حال ظهورها، لا يجب إهمالها واللجوء إلى تناول الأفوكادو، وهي كالتالي:

ألم الساق:

- الشعور بألم شديد في الساق فمرض الشرايين المحيطية يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى السيقان.

ألم الصدر:

فهو علامة على مرض خطير ولا يجب تجاهله أبدًا ويكون الألم أسوأ عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على انسداد الشريان التاجي.

الدوار:

الدوار علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

الرواسب دهنية:

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسبات دهنية صفراء صغيرة في مناطق عديدة مثل حول العينين.

وبذلك يجب الحرص على عدم ارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم.