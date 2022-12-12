في عيد ميلادها الـ62.. سر رشاقة الفنانة علا رامي: «باكل محشي عادي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

واحدة من أكثر النغمات ، التي لفتت الأنظار لها ... الفنانة علا رامي ، ضربت مثال للرشاقة ، الرسوم الجمركية بالنفس وأن العمر مجرد رقم.

ربما وقع الكثير في حُب علا رامي ، خاصة في تجسيد مشاعر الحُب والرومانسية كما لو كانت تحدث على أرض الواقع ، فلا يمكن أن ينسى أحد دورها في مسلسل «رأفت الهجان» ، التي قامت بها أمام الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ، «ماجي» ، مشاهدة مشاهدة بيانات شديدة.

ويتزامن اليوم 12 ديسمبر عيد الفنانة علا رامي ، الـ62 ، يحلققدم «هُن» ن سرقتها التي لا تزال تحتفظ بها حتى يومنا هذا.

سر رشاقة علا رامي

تحدثت الفنانة علا رامي، عن سر رشاقتها التي تظهر بها وأنوثتها التي لا تزال تحتفظ بها حتى يومنا هذا، رقم تقدمها في السن، خلال استضافتها في العديد من البرامج التلفزيونية، إذ قالت خلال استضافتها في برنامج «البخت»، من تقديم الإعلامية خلود عزمي، قائلة: «أنا خريجة معهد عالي للباليه، الرشاقة موجودة لكن من ساعة ما اتخرجت وأنا برقص في باليه القاهرة، اتجوزت وخلفت مابقتش بلعب رياضة زي الأول، لكن بمارس السباحة على خفيف، وباكل أكل صحي».

كما أشارت خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، إلى إنها لا تحرم ذاتها من تناول الأطعمة الدسمة التي تزيد من الوزن، قائلةً: «معنديش أي ممنوعات في الأكل، لا أتناول الأكل الذي لا أفضله، اكتشفت إنه هو اللي بيزيد الوزن، بحب المحشي جدًا والملوخية، ومبيزودش الوزن إلا لو كان معاه لحم».