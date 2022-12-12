طرق غير مكلفة لتدفئة المنزل في الشتاء.. «استخدمي الإضاءة والسجاد»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث ربات المنزل، عن طرق لتدفئة المنزل لحماية أسرتها، من البرد القارس خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال اتباع نظام وطرق لُبعد السقيع عن المنزل بدون تكاليف وكل ما يشعر أسرتها بالدفء، إذ أنه في فصل الشتاء تصبح درجة الحرارة أكثر برودة مما يؤثر على المنزل، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» طرق لتدفئة المنزل بأبسط الأشياء بحسب موقع «Ideal Home» الخاص بالمنزل.

طرق لتدفئة المنزل

استخدام الستائر:

- أغلقي الستائر فالكثير من الدفء ينفذ عبر النوافذ من المنزل.

- استخدمي ستائر ذات خامات ثقيلة على الشبابيك، حتى تمنع تسرب الهواء إلى المنزل.

غلق المنافذ:

- أغلقي النوافذ قبل حلول الظلام لتحتفظي بدرجة الحرارة الدافئة في المنزل قبل الليل.

- إذا كان هناك مساحات واسعة بين الجدران أو الشبابيك فضعي شريط قماش أو سيليكون في هذه الفراغات لسدها.

- إن كنت تشعرين أن الحوائط تتسبب في برودة شديدة للمنزل، يمكنك تغطيتها ببعض الستائر أو سجاجيد الحوائط المخصصة للحائط فستقلل البرودة إلى حد كبير.

- إغلاق جميع الأبواب والشبابيك لتدفئة المنزل في الشتاء خاصةً عندما تبدأ الشمس في الغروب إذ أنه في هذا الوقت يبدأ تسرب البرودة إلى منزلك.

استخدام السجاد:

- احرصي على تغطية أرضيات المنزل بسجاد كبيرة الحجم فبذلك لن تشعري ببرودة الأرض.

- إذا كان لديك سجاجيد فرو ضعيها أمام باب المنزل لتمتص الحرارة وللمزيد من التدفئة.

الحفاظ على الأثاث:

- ضعي الأثاث بعيدًا عن الفتحات والشبابيك حتى لا يأخذ من درجة حرارة الخارج.

- غطي أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية كالقطيفة أو الصوف وستشعرين بدرجة كبيرة من الدفء.

- ضعي قطع الأثاث الرئيسية مثل السرير والأريكة والمكاتب بالقرب من أماكن التدفئة لتشعري بفوائد الحرارة، ولكن مع توفير مساحة كافية لتدويرها.

- دفي الفراش ودعي أشعة الشمس تدخل منزلك في أوقات الظهيرة، ثم اغلقي الشبابيك بإحكام.

استخدام الإضاءة:

- زيدي من إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.