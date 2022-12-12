كيف تتعاملين مع ارتفاع حرارة الطفل؟.. «كمدات بطريقة صحيحة وشرب السوائل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترتفع درجة حرارة الطفل خاصةً خلال فصل الشتاء، وتبحث الأمهات دومًا عن طرق لحفظ درجة حرارة جسم الطفل، فالـ«السخونية» من أكثر الأعراض انتشارًا عند الأطفال، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الطفل عند ارتفاع درجة حرارة جسده.

يقول الدكتور أحمد الحسيني حمد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة لـ«هُن»، إنّ ارتفاع درجة الحرارة هو استجابة طبيعية للجسم لمحاربة الالتهابات مثل السعال ونزلات البرد، ولكن في حالة ارتفاعها عن الحد، لابد من أخذ عدة احتياطات للحفاظ على انخفاض درجة حرارة جسم طفلك، أبرزها التالي:

التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال

- تساعد الكمدات على خفض درجة الحرارة، ولكن يجب معرفة الأماكن الصحيحة لعمل الكمدات وهي:

- عند الرقبة من الجانبين.

- تحت الإبط.

- بين الفخذين.

- إعطاء الكثير من السوائل.

- حركي الدم بجسمه عن طريق المأكولات الصحية.

- لا تخففي ملابسه فارتفاع درجة الحرارة ليست من حرارة الجو فهي استجابة طبيعية في حالة البرد أو تغير الجسم.

- لا تعطي له الأسبرين خاصةً إذا كان دون 16 عامًا.

- البحث عن بيئة أكثر برودة أو دفئًا للتحكم في درجة الجسم.

– الاستحمام بماء فاتر فى درجة حرارة الغرفة يساعد على خفض درجة حرارة الجسم.

- احرصي على ضبط حرارة المنزل وتجنبي الأجواء الباردة.

- يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من الجراثيم في حدوث الالتهابات التي تسبب الحمى، لذا افحصي الطفل دائمًا بانتظام خاصةً أثناء الليل.

وأضاف «حمد» أنه يجب خفض درجة حرارة جسم الطفل خلال يومين، وفي غير ذلك يجب الحصول على استشارة طبية، وإذا كان طفلك يعاني من حمى ولكنه بحالة جيدة عمومًا، فلست بحاجة إلى فعل شيء سوى إعطائه السوائل بكمية كافية.