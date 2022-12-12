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«كوافير المشاهير» يكشف سر نعومة شعر شادية وشريهان.. «خلطة في بيتك»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شادية

أسرار وكواليس مختلفة خلف مظاهر اهتمام فنانات الزمن الجميل بجمالهن وعناية شعورهن كشف عنها، مصفف شعر المشاهير محمود رأفت، مؤخرًا، وعن أكثر الوصفات التي اعتاد على استخدامها لتصفيف شعر عدد من الفنانات من بينهن الراحلة شادية، وشريهان.

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استخدام الفنانات لـ الجاز في تصفيف شعورهن

وكشف مصفف شعر فنانات الزمن الجميل، محمود رأفت، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات، منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، أنه اعتاد على استخدام الجاز كوصفة مهمة لتصفيف وجمال الشعر.

وقال «رأفت» إنّ استخدام الجاز يعد مهمًا للشعر، لكن بشرط مزجه مع تركيبات أخرى وبمقادير محددة، وهو ما كان يقوم به من خلال تركيبة خاصة اعتادت كل من الفنانات شادية وشريهان على استخدامها، «كنت بعملها بجيب مجموعة الزيوت الخاصة بالشعر، زي زيت الزيتون على زيت اللوز كل الزيوت مع كمية قليلة من الجاز».

وتابع مصفف شعر المشاهير، «لازم التركيبة دي تتعمل بطريقة علمية وليها مقادير معينة، لو قلت أو زادت بتفور».

مصفف الشعر: الصبار يحرق فروة الرأس

وبسؤال محمود رأفت عن أهمية استخدام الصبار لعناية الشعر، أوضح أن وضعه بمفرده على الشعر يسبب حروقًا في فروة الرأس، «الصبار الناس فاهماه غلط لو اتحط على فروة الرأس يحرقها، لأنه حامي جدا».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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