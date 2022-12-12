العثور على أهم قبر نسائي في بريطانيا.. حير علماء الآثار ومقتنيات ذهبية مذهلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اكتشافات مذهلة لا يزال يعثر عليها المستكشفون بمرور الوقت في مختلف وجهات العالم، ومؤخرًا، عثرت مجموعة من علماء الآثار البريطانيون على مقبرة يعود تاريخها لـ1300 عام، أثارت اندهاش من توصلوا إليها لما وُجد بداخلها من مقتنيات مذهلة.

تفاصيل العثور على المقبرة

وحسب ما نقلت وكالة «روسيا اليوم» عن صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أنّ علماء الآثار البريطانيون عثروا على مقبرة تاريخية تعود لامرأة يعتقد أنها كانت ذات مكانة اجتماعية مرموقة بمدينة نورثهامبتونشاي الإنجليزية.

وبعد العثور على الاكتشاف الضخم، قال ليفينتي بنس بالايس، رئيس فريق التنقيب الآثري، في تصريحاته، «إن هذا هو أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا، إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم الآثار».

مقتنيات المقبرة الآثرية

ووفق التقديرات الأولية للاكتشاف، فإن تاريخه يعود لوفاة سيدة، عُثر عليها ما بين أعوام 650-670 ميلادية، وتعرض هيكلها العظمي للتحلل بشكل كلي عمليًا، لكن نجح علماء الآثار في تحديد جنسها من خلال أسنانها.

كما تم العثور على بعض المقتنيات الثمينة داخل المقبرة، والمتمثلة في قلادة مصممة من 30 قطعة ذهبية، ومطعمة بالأحجار الكريمة، اعتبرها المستكشفون أفخم قطعة مجوهرات تاريخية، وذلك إلى جانب العثور على صليب كبير وموجه للأسفل وهو ما حير العلماء.

وضمت المقبرة الآثرية أيضًا إنائين إلى جانب المرأة المدفونة، وبداخلهم بقايا مادة يقوم العلماء البريطانيون بدراستها في الوقت الحالي.

ويعتقد خبراء البحث أن المرأة التي تم العثور على جسمانها، كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة «أميرة أو رئيسة»، وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع في الكنيسة.